Le Penová v reakcii na Macrona chystá jendoduchú zmluvu pre Európu

Brusel 2. októbra (TASR) - Predsedníčka extrémne pravicového Národného frontu (FN) a poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Marine Le Penová v nedeľu oznámila, že spolu so svojimi európskymi politickými spojencami chce vypracovať projekt "zjednodušenej zmluvy" pre Európu. Podľa francúzskej televíznej stanice Europe 1 ide o reakciu na minulotýždňový prejav prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý na parížskej univerzite Sorbonna predstavil svoju víziu budúcnosti Európskej únie.Le Penová to uviedla na záver dvojdňového zasadnutia poslancov za FN, ktoré sa konalo v priestoroch tematického parku Futuroscope blízkosti Poitiers. Upozornila, že Macron v prejave na Sorbonne predstavil svoje návrhy o budúcnosti EÚ, pričom v kontexte podpísania novej Elyzejskej zmluvy medzi Francúzskom a Nemeckom v januári 2018 a volieb do europarlamentu v roku 2019 uviedol FN ako svojho politického súpera.odkázala Le Penová. Spresnila, že chce spolupracovať so svojimi politickými spojencami zo skupiny Európa národov a slobody (ENF) v Európskom parlamente a ďalšími partnermi s cieľom vypracovať "zjednodušenú zmluvu pre Európu". Tento projekt podľa jej slov nahradí "tisíce strán, ťažko zrozumiteľného textu", ktoré dnes obsahuje Lisabonská zmluva.upozornila. Dodala, že koncepcia, ktorú chce ona predostrieť, ponúka inú cestu.vysvetlila Le Penová. Dodala, že v prípade Francúzska to znamená voľbu "národného štátu".Macron, ktorý svoj desaťbodový plán pre znovuvybudovanie Európy predstavil 26. septembra na Sorbonne, chce ešte do konca tohto roka odštartovať diskusie na celoeurópskej úrovni zamerané na budúci vývoj EÚ.