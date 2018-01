LE PENOVÁ: Voľby v Taliansku môžu smrteľne poškodiť EÚ

Líderka Francúzskeho národného frontu Marina Le Penová Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rím 16. januára (TASR) - Parlamentné voľby v Taliansku vypísané na 4. marca, v ktorých sa očakáva víťazstvo euroskeptických strán, by mohli smrteľne poškodiť Európsku úniu. Podľa agentúry DPA to v rozhovore pre utorňajšie vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera povedala predsedníčka francúzskej ultrapravicovej strany Národný front (FN) Marine Le Penová.uviedla Le Penová.Neúspešná prezidentská kandidátka vo vlaňajších voľbách by si želala, aby sa z EÚ stalV Taliansku je Le Penovej blízka protiimigračná a pravicovo-populistická Liga Severu (LN) a ideovo blízko má aj k populistickému Hnutiu piatich hviezd (M5S).uviedla Le Penová.Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by M5S, Liga Severu a ďalšie ultrapravicové hnutie Bratia Talianska (Fratelli d'Italia) získali vo voľbách spolu 45 percent hlasov.