Lecha Walesu previezli do nemocnice so srdcovými ťažkosťami

Varšava 8. júla (TASR) - Bývalý poľský prezident a vodca Solidarity Lech Walesa leží v nemocnici so srdcovými ťažkosťami, informovala dnes agentúra AP.Walesu (73) hospitalizovali na kardiologickom oddelení univerzitnej nemocnice v jeho domovskom meste Gdansk na severe Poľska. Bezprostredne nebolo jasné, kedy sa bude môcť vrátiť domov.Exprezidentov syn Jaroslaw Walesa v správe pre agentúru AP napísal len to, že jeho otec pociťuje telesnú slabosť.Lech Walesa sa už v roku 2008 podrobil na klinike v texaskom Houstone chirurgickému zákroku, pri ktorom mu voperovali do tela kardiostimulátor.Vo štvrtok bol Lech Walesa vo Varšave, kde si vypočul verejný prejav prezidenta USA Donalda Trumpa. Stal sa pritom terčom nesúhlasných prejavov zo strany stúpencov súčasnej konzervatívno-nacionalistickej poľskej vlády, ktorej politiku Walesa ostro kritizuje. Na budúci pondelok sa mal zúčastniť na protivládnom proteste vo Varšave.