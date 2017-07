Ledeckú diskvalifikovali v rozbehoch na 400 m prek. na ME23

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



ženy

100 m prek., 2. rozbeh: 1. Elvira Hermanová (Biel.) 13,28, ..., 5. Stanislava Lajčáková (SR) 13,66

400 m prek., 3. rozbeh: 1. Ayomide Folorunsová (Tal.) 57,48, ..., diskv. Daniela Ledecká (SR)



muži

800 m, 3. rozbeh: 1. Cosmin Trofin (Rum.) 1:49,50, ..., 7. Matúš Talán (SR) 1:53,13

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bydgoszcz 14. júla (TASR) - Na ME atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi skončila Stanislava Lajčáková na 100 m prek. už v rozbehu. S časom 13,66 obsadila v súhrnných výsledkoch 17. priečku z 27 štartujúcich ako prvá nepostupujúca.Lajčáková 100 m prek. uprednostila pred sedembojom, no bez postupového efektu. V druhom rozbehu obsadila 5. miesto s 13,66 a ak by bola o 0,02 sekundy rýchlejšia, tak by podľa kľúča 3 najlepšie plus 4 s časom v semifinále nechýbala.Bez akejkoľvek šance na postup bežal svoj rozbeh na 800 m Matúš Talán. V prvom okruhu ešte držal tempo, no v druhom to už bolo pre neho prirýchle a skončil posledný na 7. mieste časom 1:53,13, ktorý ho zaradil medzi 21 bežcami v celkovom sumáre rozbehov taktiež na poslednú priečku. Talán za svojím sezónnym maximom zaostal o vyše 4,5 sekundy.Predpoludňajší blok uzavrela zo slovenskej výpravy Daniela Ledecká v 3. rozbehu na 400 m prek. Určujúci bol pre ňu postupový kľúč 3+4, no po diskvalifikácii za predčasný štart s nedovolenou reakciou 0,096 to už bolo len o rozčarovaní a smútku.