Lee Seung-woo sa dohodol na prestupe z Barcelony do Hellasu Verona

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 30. augusta (TASR) - Futbalista z Kórejskej republiky Lee Seung-woo sa dohodol na prestupe z FC Barcelona do talianskeho Hellasu Verona.Devätnásťročný krídelník v stredu absolvuje lekárske testy a potom by mal s účastníkom Serie A podpísať štvorročný kontrakt. Podľa talianskych médií zaplatí Verona za jeho služby 1,5 milióna eur s tým, že Katalánci si najbližšie dva roky ponechajú možnosť spätného odkúpenia hráča.Lee prišiel do slávnej barcelonskej akadémie La Masia v roku 2011 a doteraz pôsobil v juniorských výberoch klubu. O jeho služby sa údajne zaujímali aj Borussia Dortmund a Dinamo Záhreb.