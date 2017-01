Legalizácia hazardu v Japonsku

Turisti aj tamojší obyvatelia mali až do konca roka 2016 zákaz hrania hazardných hier po celom území Japonska. To sa však s príchodom novely mení, keďže hazardným hrám sa otvorili dvere dokorán.

Hazard vstupuje do Japonska

Ešte v minulom roku si Japonci pri pive mohli zahrať akurát tak Mahjong alebo guľôčky. To sa však s príchodom nového roka mení. Na celom území Japonska bol totiž zavedený prísny dohľad nad hraním hazardu, ktorý sa trestal vysokou peňažnou pokutou. Jediná povolená hra, ktorá aspoň trochu pripomínala hazard bola Pachinko.

Jedná sa o hybrid medzi klasickým jednorukým banditom a pinbalom, ale pozor. Keď sa vám zadarilo, vyhrali ste iba kovové guľôčky a tie potom šli zmeniť za cigarety, žuvačky alebo plyšáka priamo na recepcii kasína. Samozrejme, že pred vstupom do kasína stáli veksláci a guľôčky odkupovali v šialenom kurze za hotové. Hru hrá každý deň na 30 miliónov Japoncov, čo sa s príchodom roka 2017 mení.

Samozrejme, že ide o peniaze

Povolenie a legalizácia hazardu má svoje opodstatnenie. Zákonodarcovia sa aj napriek nevôli mnohých Japoncov domnievajú, že hazard naláka viac turistov a kasino spoločností by mohli každým rokom zarobiť okolo 40 miliard dolárov ročne, čo by do štátnej kasy prinieslo ohromné množstvo peňazí. Na japonský trh si aktuálne brúsia zuby najväčšie spoločnosti.

Napríklad magnát Sheldon G Andelson sa pripravuje investovať 10 miliard dolárov do výstavby nových rezortov. Miestni obyvatelia sa však boja ešte väčších rozdielov medzi chudobnými a bohatými. Japonskí zákonodarcovia však svojich obyvateľov uisťujú, že plánujú povoliť výstavbu maximálne troch rezortov, ktoré budú musieť navyše fungovať ako obchodný dom so všetkým, čo k tomu patrí a pôjde iba o veľké mestá.