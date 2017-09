Legenda baletu Sergej Polunin sa v Bratislave predstavil aj školákom

Svetoznámy ukrajinský tanečník Sergei Polunin (v strede) počas diskusie s divákmi po premietaní filmu Dancer v Slovenskom národnom divadle (SND). Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 27. septembra (TASR) - Dlhotrvajúci aplauz nadšených školákov si dnes popoludní v Slovenskom národnom divadle vypočul Sergej Polunin. Hviezda baletného umenia a najtalentovanejší tanečník súčasnosti, ktorý sa už v utorok (26.9.) predstavil publiku v Bratislave na galavečere dvoma choreografiami Silent Echo a Take me To Church, odprezentoval aj malým divákom film Dancer.Dokumentárna snímka je súčasťou hosťovania tanečníka s prívlastkom "James Dean baletu" a talentom pripomínajúceho Michaila Baryšnikova na Slovensku. Americký režisér Steven Cantor vo filme zachytáva mimoriadne úspešnú kariéru pozoruhodného človeka, rozpráva o cene, ktorú výnimočný umelec zaplatil za svoje osudové šťastie. Hovorí o rozporuplnom živote idola mladej generácie, ktorého detstvo poznačila prísna matka a rozchod rodičov. Už ako 12-ročný opúšťa Kyjev, lebo získava štipendium na baletnej akadémii v Londýne, ako 19-ročný sa stáva najmladším sólistom Kráľovského baletu a ako 23-ročný vedúcim sólistom tohto prestížneho súboru. Napriek sláve a úspechu sa predsa v jeden osudový večer rozhodne za výslním "zabuchnúť dvere".Po projekcii pútavého životného príbehu, ktorý hovorí o vytrvalosti, húževnatosti, strate istoty, ale aj o prešľapoch a znovunájdení životnej cesty, nasledovala beseda Sergeja Polunina s jeho mladými fanúšikmi. Ochotne odpovedal na zvedavé otázky detí, ktoré zaujímalo, či má pred prestaveniami trému, čo si myslí o fúziách tanečných žánrov a v čo verí?reagoval Polunin.Rodák z ukrajinského mesta Cherson, ktorého prirovnávajú k Nižinskému či Nurejevovi, prešiel púť od štvorročného nadaného dieťaťa až k momentu, keď po očarení a depresii pochopil, že umenie má silu osloviť a meniť. Dnes svoj život delí na tri oblasti - tancuje, venuje sa herectvu, účinkuje vraj v niekoľkých filmoch, a produkuje vlastný balet - Projekt Polunin.podčiarkol umelec, ktorý chce pre tanec širšie publikum. Rád by ho videl na štadiónoch, v televízii a uvítal by, ak by sa o tanci točilo viac filmov.uzavrel Polunin, ktorý sa priaznivcom krehkého umenia predstaví aj dnes večer v novej budove SND.