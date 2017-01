Legenda o Levočskej bielej panej ožije počas nočnej prehliadky

Na snímke klietka hanby a evanjelický kostol z 19. storočia na Námestí Majstra Pavla v Levoči 16. augusta 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Spišská Nová Ves 21. januára (TASR) – Nočnú prehliadku venovanú výstave Levočskej bielej pani ponúkne v sobotu 21. januára Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. V provinčnom dome bude pre návštevníkov podujatia pripravené i predstavenie Divadla teatrálnej skratky, ktoré priblíži historickú osobnosť Juliany Korponayovej.Divadelné predstavenie s názvom "... ja som z lásky zvädla" je venované posledným dňom života Juliany Korponayovej pred jej popravou." priblížila dej divadelnej hry Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Scenáristom a režisérom hry je spisovateľ Peter Karpinský.Prehliadka sa uskutoční v dvoch vstupoch, a to o 18.00 a 19.30 h. Návštevníci podujatia si podľa slov Čarnogurskej budú môcť vypočuť príbeh ženy, ktorú čas zmenil na legendu. "uviedla. Výstava je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša obraz skutočnej postavy, dcéry, ženy a matky na pozadí udalostí doby. "" povedala Čarnogurská. V tejto časti sa autori venujú interpretácii príbehu v literárnych, výtvarných i filmových umeleckých dielach.Výstava Levočská biela pani je projektom dvoch múzeí Slovenského národného múzea, a to Spišského múzea a Múzea Betliar. Projekt vznikol v roku 2010 v Levoči. Ponúka originálne exponáty, dobové dokumenty i kópie šiat.