Legendárne atletické preteky P-T-S vznikli pred 60 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. augusta (TASR) – Vo štvrtok uplynie presne 60 rokov, odkedy sa 31. augusta 1957 uskutočnil prvý ročník atletického mítingu VEĽKÁ CENA PRAVDY, od roku 1973 známeho pod názvom PRAVDA - TELEVÍZIA - SLOVNAFT (P-T-S).Premiéra podujatia sa uskutočnila od 31. augusta do 1. septembra 1957 v Bratislave, na futbalovom štadióne Slovana Bratislava - Tehelnom poli.Atletike sa v Bratislave darilo už dávnejšie. Prvé preteky sa v nej konali už v roku 1864. Generálkou na veľký novodobý atletický míting bolo v septembri 1955 dvojdňové atletické stretnutie Československo – Maďarsko. Konalo sa na Tehelnom poli, kde na tento účel zrekonštruovali škvarovú dráhu.Magnetom pretekov bol legendárny Emil Zátopek, ale aj Imre Németh, József Csermák a László Tábori, Pavol Vrecník, Dušan Čikela, Ivan Veselský, na ktorých sa počas dvoch dní prišlo pozrieť až dvadsaťpäťtisíc divákov.Aj na základe úspechu týchto pretekov sa o rok neskôr začali prípravy na nový atletický míting, ktorý sa mal uskutočniť v roku 1957. Napriek tomu, že ešte začiatkom toho roku figuroval pod názvom Memoriál hrdinov SNP, či neskôr ako Memoriál Jána Hajdócyho, nakoniec, po I. Slovenskom zjazde ČSZTV v apríli 1957 a po záujme denníka Pravda o spolufinancovanie a propagáciu podujatia, bolo v apríli 1957 prijaté uznesenie o zmene názvu na "VEĽKÁ CENA PRAVDY".Organizátori mítingu dostali povolenie na štart tridsiatich zahraničných účastníkov. Na premiérovom ročníku (v sobotu 31. augusta 1957 a v nedeľu 1. septembra 1957) nakoniec súťažilo 137 domácich atlétov a 25 atlétov z Nemeckej demokratickej republiky (NDR), Poľska, Juhoslávie, Rakúska a Švédska. Historicky prvým víťazom podujatia sa v behu na 400 m prekážok stal Dominik Kocinger zo Slávie VŠ Bratislava, neskôr 17 rokov vládny splnomocnenec pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Hlavnými hviezdami premiérového ročníka mítingu boli majster Európy 1954 a bronzový medailista z OH 1956, prvý Európan, ktorý prekonal 18 m - guliar Jiří Skobla, bežec Stanislav Jungwirth a poľská diaľkarka Elźbieta Krzesińska-Duńska, zlatá z melbournskych OH 1956.O dva roky neskôr, v roku 1959 a tri týždne pred konaním podujatia museli organizátori na príkaz najvyšších československých štátnych a straníckych orgánov v Prahe vyškrtnúť z názvu prívlastok "VEĽKÁ". K pôvodnému názvu sa preteky vrátili až v roku 1963.Posledný ročník pretekov na škvarovej dráhe na bratislavskom Tehelnom poli sa konal 23. septembra 1967. Na štadióne v Mierovej kolónii sa preteky uskutočnili aj 21. septembra 1968, mesiac po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky (ČSSR), ale len za domácej účasti a bez reprezentantov, ktorí už boli na ceste na Hry XXIII. olympiády 1968 v Mexiku. Aj z tohto dôvodu toto podujatie organizátori nezaradili do ich oficiálnej histórie.Pod názvom CENA PRAVDY A TELEVÍZIE preteky obnovili o štyri roky, keď sa uskutočnili 29. mája 1971 na prvej tartanovej dráhe na Slovensku, ktorú v roku 1970 položila americká firma 3M na štadióne ŠK Inter Bratislava na Pasienkoch.O dva roky neskôr, 9. júna 1973, sa míting predstavil pod novým názvom PRAVDA – TELEVÍZIA- SLOVNAFT (P-T-S). Prvý a aj posledný raz sa v roku 1979 konal v Bratislave okrem jarného mítingu (8. – 9. júna) aj jesenný (7. septembra) pod názvom "Memoriál hrdinov Slovenského národného povstania". Premiérovo sa míting P-T-S prestavil v seriáli IAAF Mobil Grand Prix 13. - 14. júna 1986, pričom sa ho zúčastnili atléti z 39 krajín sveta.Po zmene politickej situácie po novembri 1989 sa organizátori rozhodli usporiadať ďalší ročník pod neutrálnym názvom GRAND PRIX BRATISLAVA, v rokoch 1992 - 1998 sa míting konal pod názvom SLOVNAFT. V rokoch 1999 - 2004 sa názov menil opätovne na CENA SLOVENSKA SLOVAK GOLD. Počas rokov 2005 až 2010 sa preteky, ktorých renomé a kredit začali rýchlo upadať, konali pod názvom CENA SLOVENSKA.Nakoľko Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky už nemá regulárny atletický osemdráhový ovál s tartanovým povrchom, miestom opätovného znovuzrodenia atletických pretekov P-T-S (jej 51. ročníka) sa po šesťročnej odmlke stal 4. júna 2016 x-bionic®sphere, multišportový komplex v Šamoríne. Organizátori obnoveného mítingu sa zároveň rozhodli naďalej používať logo pretekov známe z ich najslávnejšieho obdobia, ktorého autorom je akademický maliar Miroslav Cipár.Počas histórie atletických pretekov poctili svojou účasťou Bratislavu také hviezdy atletiky, akými boli Sergej Bubka, Javier Sotomayor, Alberto Juantorena, rekordérka "péteesky" v počte víťazstiev – šprintérka Eva Glesková-Lehocká, Edwin Moses, Denis Mitchell, Imrich Bugár, Tatiana Kazankinová, Jarmila Kratochvílová, Igor Kováč, Merlene Otteyová, či Mike Powell.