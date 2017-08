Legendárny Becker mieri na post hlavného zväzového trénera Nemcov

Bývalý nemecký tenista Boris Becker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. augusta (TASR) - Post hlavného trénera mužov v Nemeckom tenisovom zväze (DTB) bude zastávať 49-ročný Boris Becker.Trojnásobný víťaz grandslamového turnaja vo Wimbledone koučoval naposledy srbského tenistu Novaka Djokoviča. V decembri 2016 sa však rozhodli po troch rokoch ukončiť vzájomnú spoluprácu.uviedol bývalý prezident zväzu Georg Waldenfels. DTB na stredu oznámil konanie oficiálnej tlačovej konferencie s Beckerom, ktorý by tak mal byť nadriadeným kapitána daviscupového tímu Michaela Kohlmanna. Ten by ale vo funkcii mal zotrvať aj naďalej. Becker už bol nemeckým daviscupovým kapitánom v roku 1997.U žien by post hlavnej zväzovej trénerky mala zastávať Barbara Rittnerová, na pozícii kapitánky fedcupového tímu je Jens Gerlachová. Informovala agentúra DPA.