Legendárny Bondra prišiel do Kodane. Čo si myslí o hre Slovákov na MS?

Na snímke bývalý slovenský hokejový reprezentant Peter Bondra s novinármi pred zápasom základnej A-skupiny Slovensko - Rakúsko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 9. mája (TASR) - Prišiel v utorok ráno z Washingtonu a v dejisku MS sa zdrží do konca bojov v základných skupinách. Peter Bondra prišiel do Kodane najmä kvôli synovi Dávidovi, ale ako bývalý úspešný reprezentant sa zaujíma o celkové účinkovanie v tíme.Autor najslávnejšieho gólu v histórii slovenského hokeja si naživo pozrel zápas proti Rakúsku, dva predchádzajúce videl v televízii.povedal Bondra, ktorý mal pred duelom s Rakúskom osobný pohovor so synom:Na výkony Bondru mladšieho sa upierali zraky fanúšikov najskôr v príprave, každý sledoval, či dokáže priniesť tímu kvalitu, akú mal jeho otec. Dávid však počas mesiaca pred MS presvedčil všetkých, aj jeho otca:Peter Bondra sa vyjadril aj k trojici Popradčanov, práve klub spod Tatier má v tíme najpočetnejšie zastúpenie z domácej súťaže.Chváli aj systém Craiga Ramsayho, ktorý však podľa neho funguje v medzinárodnom hokeji už dlhšie.Výhra proti Rakúšanom priniesla niekoľko dôležitých poznatkov. Na výhru v A-kategórii MS čakali Slováci osem zápasov, šnúra bez klasickej trojbodovej výhry bola ešte dlhšia, natiahla sa na štrnásť stretnutí. Bol teda najvyšší čas. Toto za éry Petra Bondru nebolo zvykom.Otec Bondra zdôraznil, že jeho synovi hokej aj ublížil:poznamenal Bondra.Na sever Európy prišiel bývalý hráč Slovenska a Washingtonu Capitals v dobrej nálade. Jeho bývalý klub v NHL, ktorý ho nedávno vymenoval do funkcie výkonného riaditeľa združenia bývalých hráčov, totiž postúpil do finále play off Východnej konferencie NHL. V šiestom zápase 2. kola triumfoval na ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a sériu ukončil 4:2.uzavrel Bondra.vyslaní redaktori TASR M. Runák a M. Tegza