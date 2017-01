Legendárny bubeník Phil Rudd z kapely AC/DC príde na Slovensko

Na archívnej snímke bývalý bubeník hardrockovej skupiny AC/DC Phil Rudd fajčí cigaretu počas príchodu na súd v novozélandskom Taurange vo štvrtok 9. júla 2015. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 3. januára (TASR) - Bubeník Phil Rudd, označovaný pre svoj sound fanúšikmi aj odbornou verejnosťou za „dušu a srdce“ kapely AC/DC, odštartuje so svojou skupinou na konci marca Head Job EuropeanTour 2017. V rámci neho navštívi aj Slovensko, kde odohrá tri koncerty, prvý 16. mája v Bratislave, 18. mája v Žiline a 19. mája v Prešove. V momente, keď sa fakticky originálna zostava AC/DC rozpadla a nie je isté, či ešte vôbec vystúpi, zahrá Phil Rudd so svojou partiou naživo všetky slávne hity AC/DC v kombinácii s vlastnou tvorbou, čo je prísľubom unikátneho zážitku.V rokoch 1975 až 2014 bol bubeník Phil Rudd (*19.5.1954) základným stavebným kameňom austrálskej formácie a je považovaný za rokenrolovú modlu a zhmotnenie klasického príbehu o mladom muzikantovi, ktorý to dotiahol až na úplný vrchol svetovej hudobnej scény. V auguste 2014 vydal svoj prvý sólový album Head Job s Allanom Badgerom a Geoffreym Martinom.„P“ podelil sa charizmatický bubeník s fanúšikmi o radosť z novinky. Armáda skalných fanúšikov skupiny vrátane renomovaných hudobných novinárov dokonca zaviedla tzv. „Rudd Factor“, čiže akýsi hodnotiaci štandard, ktorý Phil Rudd svojím štýlom hry na bicie a prínosom do kapely AC/DC nastavil.A čo hovoria o Philovi kolegovia z brandže?,“ hovorí Christoph Schneider z Rammsteinu. Basgitarista AC/DC Cliff Williams dokonca uviedol, že už ďalej nechce v kapele pokračovať, pretože mu chýba jeho štýl a spevák Brian Johnson doplnil: „Nedá sa nájsť solídnejší bubeník a človek, ako je on.“Životnou skúškou boli pre legendárneho bubeníka súdne ťahanice, vzťahujúce sa na obvinenia z prípravy vraždy a prechovávania drog, ktoré vyhral. Na túto etapu nerád spomína.uistil verejnosť a fanúšikov tiež majiteľ veľkého vozového parku, ktorého výstavou vyzbieral tri milióny dolárov; tie putovali na pomoc obetiam zemetrasenia na Novom Zélande.Vstupenky na koncerty sú k dispozícii v sieti Ticketportal. Informáciu pre TASR poskytol PR manažér Edo Kopček.