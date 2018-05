Legendárny Ensemble intercontemporain na Viva Musica! festivale

Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi Foto: Viva Musica! festival Foto: Viva Musica! festival

Na Viva Musica! festival sa vracia francúzsky fenomén, čembalista Jean Rondeau Foto: Viva Musica! festival/Marikel Lahana Foto: Viva Musica! festival/Marikel Lahana

Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi Foto: Viva Musica! festival Foto: Viva Musica! festival

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (OTS) - Ich koncert bude spolu s vystúpením Johna Malkovicha patriť medzi tohtoročné highlighty. Krajinu lásky a gurmánov zastúpi aj svetoznámy francúzsky čembalista Jean Rondeau, ktorý sa po mimoriadne úspešnom koncerte na Viva Musica! festivale v roku 2016 opäť vracia do Bratislavy!Sólisti prestížneho hudobného zoskupenia Ensemble intercontemporain (EIC) prídu na festival s úplne novým hudobno-vizuálnym projektom, ktorý vzniká v spolupráci uznávaného autorského tímu Laurent Durupt (autor hudby, koncept), Hicham Berrada (scéna, video, svetelný dizajn) a Ferdinand Barbet (mise en scène). V Bratislave zaznie v exkluzívnej slovenskej premiére v podaní sólistov EIC a hercov zo zoskupenia Collectif 17 dňa, pričom svetová premiéra diela sa uskutoční 29. mája 2018 v Paríži.V súčasnosti rezidentný súbor Philharmonie de Paris založil v roku 1976 významný francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulez a dnes patrí k elitným svetovým hudobným zoskupeniam v oblasti interpretácie súčasnej klasickej hudby a hudby 20. storočia. Ensemble intercontemporain má na svojom konte množstvo nahrávok a niekoľko prestížnych hudobných ocenení (vrátane Gramophone Award a Diapason d’Or), koncertuje po celom svete, iniciuje vznik nových diel, podporuje hudobné vzdelávanie v oblasti súčasnej hudby, organizuje kreatívne workshopy a majstrovské kurzy a pravidelne spolupracuje aj s umelcami z oblasti tanca, divadla, filmu či video/vizuálneho umenia. Zaujímavosťou je, že členom súboru sa ako jediný Slovák v jeho histórii nedávno stal mladý slovenský klarinetista Martin Adámek, ktorý na Viva Musica! festivale účinkoval v roku 2015 v rámci koncertu Viva Konzerva! pri príležitosti 95. výročia založenia Konzervatória v Bratislave.S cieľom vrátiť popularitu hudobnému nástroju, ktorý svoju zlatú éru zažíval v období baroka (kým ho nevystriedal kladivkový klavír), prichádza tento krát s výnimočným projektom, v ktorom sa stretávajú dva zdanlivo nesúvisiace hudobné svety: európska baroková hudba s bohato zdobenou melodikou a rytmikou hudby orientu. Projektvznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi –, ktorý je zároveň autorom myšlienky a všetkých hudobných aranžmánov. V rámci Viva Musica! festivalu sa spoločne predstaviaHudobnou kritikou často označovaný za „hudobný zázrak“, čembalista Jean Rondeau študoval v Paríži a Londýne a okrem hry na čembale sa venoval tiež štúdiu hry na klavíri, dirigovaniu či jazzovej hudbe a improvizácii. Hosťovanie v podobných projektoch preto nie je pre Rondeaua žiadnou novinkou: okrem pravidelného koncertovania so svojím barokovým súborom Nevermind je tiež zakladateľom a členom súboru Note Forget, s ktorým uvádza vlastné jazzové kompozície a improvizácie na klavíri. Na svojom konte má viacero prestížnych ocenení (v rámci European Union Baroque Orchestra (EUBO) Development Trust Prize bol dokonca označený za jedného z najoriginálnejších umelcov v rámci EU), nahráva exkluzívne pre label Erato (albumy Imagine, Vertigo či najnovší album Dynastie) a píše tiež hudbu k filmom. Mimochodom, obľúbenosť a univerzálnosť čembala v súčasnosti potvrdzuje aj fakt, že tento hudobný nástroj s obľubou používali aj veľké kapely ako napríklad Beatles, Rolling Stones či Queen.Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom celkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135 000 divákov. Okrem bohatej ponuky exkluzívnych hudobných podujatí v rámci hlavnej koncertnej série prináša počas leta kvalitné umenie aj do verejného priestoru, čím sa mu úspešne darí priťahovať pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj zahraničných návštevníkov hlavného mesta.Festival otvorí hollywoodska hviezda, ktorý sa predstaví. Svetoznámy slovenský súborsa na festival vráti s novým projektoma doteraz potvrdené mená dopĺňa aj nórska husľová virtuózka, ktorá sa predstaví s projektomv sprievodewww.vivamusica.sk, www.facebook.com/vivamusicafestival www.vivamusica.sk alebo v sieti Ticketportal