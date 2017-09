Legendárny herec Jan Tříska je vo vážnom stave v nemocnici

Jan Tříska. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 24. septembra (TASR) - Český herec Jan Tříska sa nachádza vo vážnom stave v nemocnici. Podľa českého servera Blesk.cz je Tříska mužom, ktorý v sobotu spadol v Prahe z Karlovho mosta do Vltavy. Z vody ho vytiahla dvojica z neďalekej výletnej lode.Podľa dnešných informácií českých médií sa herec nachádza na anesteziologicko-resustitačnom oddelení v pražskej Vojenskej nemocnici v Střešoviciach. Ďalšie detaily neboli bezprostredne známe.Vážne zranenie významného českého herca potvrdila PR manažérka pripravovaného filmu Na střeše Uljana Donátová a dodala, že nakrúcanie nateraz v dôsledku Třískovho zranenia odložili.Záchranári zasahovali v sobotu pod Karlovým mostom v prípade muža, ktorý spadol do Vltavy. Za vtedy ešte neznámym 80-ročným mužom skočila do vody dvojica z výletnej lode, ktorá sa náhodou plavila okolo.povedala v sobotu pre spravodajský server Novinky.cz hovorkyňa záchranárov v Prahe Jana Poštová.