Legendárny Nastase dostal od ITF dištanc i pokutu

Kapitán rumunského fedcupového družstva Ilie Nastase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. júla (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) potrestala kapitána rumunského fedcupového družstva Ilieho Nastaseho zákazom činnosti do roku 2021. Súčasťou trestu je aj finančná pokuta 10.000 dolárov.Nastaseho správanie poznačilo aprílový duel Pohára federácie proti Veľkej Británii. Bývalý elitný tenista verbálne urazil hráčky súpera i rozhodcov, za čo ho vykázali na tribúnu a po dvoch oficiálnych upozorneniach neskôr aj zo štadióna. Niekoľko dní predtým sa neprimerane vyjadril na adresu tehotnej Američanky Sereny Williamsovej.povedal na tlačovej konferencii. ITF označila jeho výroky za "diskriminačné a urážlivé" a spustila vyšetrovanie.Ako informoval portál televízie BBC, Nastase nemôže vykonávať funkciu športového funkcionára na podujatiach ITF do roku 2021. Na akciách pod hlavičkou ITF dostal dištanc do roku 2019.