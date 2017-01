Legendárny pištoľník Buffalo Bill skolil za rok a pol 4280 byvolov

Na nedatovanej snímke z aukčnej siene Heritage Auctions je revolver Colt .45, ktorý patril legende Divokého Západu Buffalo Billovi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Denver/Bratislava 10. januára (TASR) - Známy pištoľník William Frederick Cody, legenda severoamerického západu, majiteľ cirkusu Wild West show, známy pod prezývkou Buffalo Bill, zomrel presne pred 100 rokmi v Denveri v Spojených štátoch amerických (USA).Hrdina Divokého západu sa narodil 26. februára 1846 v meste LeClaire v Iowe (USA) v írskej rodine, ktorej predkovia vynikli v bojoch za americkú nezávislosť. Po otcovej smrti prevzal starostlivosť o rodinu a ešte v detskom veku poháňal voz so záprahom, jazdil na koni a strieľal, tak ako sa patrilo vo vtedajšom nepokojnom pohraničí. Neskôr sa stal jazdcom Pony Expressu, v občianskej vojne (1861–1865) bol vyzvedačom, bojoval na strane Severu. Pre svoje skúsenosti a výnimočnú odvahu sa stal vyhľadávaným vyzvedačom a sprievodcom. Až v období mieru sa preslávil svojím umením zabíjať bizóny, ich mäsom zásoboval budovateľov železnice. Za rok a pol skolil 4280 týchto majestátnych prežúvavcov, ktoré sa čoskoro takmer vytratili z prérií.V zime roku 1869 sa Buffalo Bill stal cez noc slávnym. Spisovateľ lacných príbehov, istý Ned Buntline, sa dozvedel o zabijakovi bizónov a začal o ňom tvoriť množstvo neuveriteľných príbehov, ktoré boli mnohokrát čistým výmyslom. Stali sa však osnovou pre vystúpenia rodeného šoumena Buffalo Billa a jeho spoločníkov.Objavenie Buffalo Billa prišlo práve v období, keď Divoký západ začínal prichádzať do módy a šialený jazdec sa čoskoro stal legendárnym hrdinom amerického národa.Všetko by to neprekročilo hranice USA, keby novú slávu nedosiahol nevídaným kočujúcim rodeom Wild West show, kde bol od roku 1883 hlavnou hviezdou a ktoré malo nielen zabaviť, ale aj poučiť. Podarilo sa mu angažovať dokonca náčelníka Siouxov Sediaceho Býka. Indiáni aj bieli kovboji predvádzali obecenstvu krkolomnú jazdu na koňoch, prácu s lasom, lov bizónov, prepady dostavníkov alebo strelcov s neuveriteľnou muškou. Indiánom, ktorých angažoval, Cody umožnil žiť s rodinami, tie ich sprevádzali. Takto sa mohli ľudia oboznámiť so spôsobom ich života.Buffalo Bill sa so svojou šou vydal aj do sveta. Okrem slávneho vystúpenia pred britskou kráľovnou Viktóriou v roku 1887 rodeo z Divokého západu predviedol napríklad v roku 1906 v Békescsabe v Uhorsku.Jeden z najväčších zabávačov posledných rokov 19. a začiatku 20. storočia William Frederick Cody, ale aj zástanca volebného práva a rovnakých platov pre ženy aj mužov, známy ako Buffalo Bill, zomrel 10. januára 1917 v americkom Denveri vo veku 70 rokov. Ešte dva mesiace pred smrťou sa objavil na koni pred publikom.