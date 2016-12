Legendárny tréner sir Alex Ferguson oslávuje dnes 75. narodeniny

Alex Ferguson Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 30. decembra (TASR) - Minimálne deväť z desiatich opýtaných fanúšikov či odborníkov by s najväčšou pravdepodobnosťou za najlepšieho trénera v histórii futbalu označili sira Alexa Fergusona. Rodák z Glasgowa sa v sobotu 31. decembra dožíva 75 rokov.Jeho meno je neodmysliteľne spojené s Manchestrom United, ktorý viedol viac ako 26 rokov. Z tímu "červených diablov" vybudoval počas dlhoročného pôsobenia na Old Trafforde jeden z popredných svetových klubov.Budúci legendárny tréner, celým menom Alexander Chapman Ferguson, sa narodil 31. decembra 1941 v Glasgowe. Vyrastal v štvrti Govan, známej lodnými dokmi. Aj napriek drsnej štvrti spomína na svoje detstvo len v dobrom. Základnú školu absolvoval na Broomloan Road a stredoškolské vzdelanie ukončil na Govan High School.Od mladosti bol jeho vášňou futbal, ktorým bol doslova posadnutý. Zatiaľ čo jeho otec bol zarytým fanúšikom Celticu Glasgow, on a jeho brat Martin fandili Glasgowu Rangers. Obliekať dres Rangers bolo pre malého Alexa Fergusona snom číslo jeden.Hráčsku kariéru odštartoval ako 17-ročný, keď začal nastupovať za Queen’s Park Rangers. Profesionálnym futbalistom sa stal v roku 1964, keď prišiel do klubu Dunfermline Athletic. Jeden z najväčších okamihov hráčskej kariéry zažil ešte ako hráč St. Johnstone, keď v zápase proti Glasgowu Rangers strelil hetrik. V roku 1967 sa mu splnil sen, obliekol si dres Glasgow Rangers a jeho farby hájil do roku 1969. Odtiaľ zamieril do Falkirku a aktívnu hráčsku činnosť zakončil v tíme Ayr United.Trénerskú kariéru začal v roku 1974 v tíme East Stirling. Zarábal síce iba 40 libier týždenne, ale už na svojom prvom pôsobisku ukázal trénerský talent. Jeho kvality sa naplno prejavili na lavičke škótskeho FC Aberdeen, s ktorým sa tešil z ligových i pohárových úspechov. V sezóne 1982/1983 vyhral s tímom aj Pohár víťazov pohárov. Vo finále Aberdeen zdolal slávny Real Madrid 2:1.Predtým ako prišiel do Manchestru, pôsobil Ferguson ako tréner škótskej reprezentácie. Dokázal s ňou postúpiť na MS 1986 v Mexiku. Po návrate zo svetového šampionátu dostal ponuky z viacerých popredných klubov, napokon dal prednosť Manchestru pred Barcelonou, Arsenalom či Tottenhamom.Na Old Trafford prišiel Ferguson v novembri 1986 s cieľom odvrátiť dominanciu odvekého rivala FC Liverpool. Za viac ako 26 rokov na trénerskom poste sa mu však podarilo omnoho viac. S "červenými diablami" získal 13 ligových titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov (1998/1999 a 2007/2008). Do zbierky jeho úspechov, ktoré vybojoval s Manchestrom United, patrí aj víťazstvo v Pohári víťazov pohárov (1990/1991), triumf v európskom Superpohári (1991) a v Interkontinentálnom pohári (1999). V roku 2008 ovládol s tímom aj MS klubov. Úspešnú trénerskú kariéru ukončil práve na lavičke ManU v máji 2013.Ako tréner dokázal Ferguson viesť také futbalové hviezdy ako sú David Beckham, Ryan Giggs, Eric Cantona, Bryan Robson, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy či Cristiano Ronaldo. V roku 1999 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul. Sir Alex Ferguson je tiež čestný občan mesta Aberdeen.charakterizoval Fergusona ďalší nemenej známy sir Bobby Charlton.