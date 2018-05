Legia Varšava získala poľský titul, potvrdila oficiálne ligová komisia

Futbalisti Legie Varšava, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 21. mája (TASR) - Futbalisti Legie Varšava získali tretíkrát za sebou poľský titul. Oficiálne to potvrdila tamojšia ligová komisia, ktorá Legii priznala kontumačnú výhru 3:0 z nedeľňajšieho duelu na ihrisku Lechu Poznaň. Ten musel rozhodca v 77. minúte za stavu 2:0 pre Legiu predčasne ukončiť pre výtržnosti domácich fanúšikov. Tí zahádzali trávnik pyrotechnikou a dymovnicami, hráči pred davom utiekli do šatní a poriadok muselo nastoliť až asi približne 200 policajtov.Legia má v konečnej tabuľke o tri body viac ako druhá Jagiellonia Bialystok a bude hrať Ligu majstrov 2018/19. Pre varšavský klub je to 13. titul v histórii, rovnaký počet má aj Ruch Chorzów. Rekordných 14 titulov majú na konte Górnik Zabrze a Wisla Krakov.