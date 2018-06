Legislatíva k SPP slovenských poľnohospodárov sklamala

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 14. júna (TASR) – Legislatíva k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na obdobie rokov 2021 až 2027, ktorú predstavila Európska komisia začiatkom júna, slovenských poľnohospodárov sklamala.skonštatovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).Z celkovej sumy 365 miliárd eur, ktoré sú určené na budúcu viacročnú Spoločnú poľnohospodársku politiku, pripadne Slovensku suma vyše 4 miliardy eur. Sklamanie slovenských pôdohospodárov súvisí najmä s troma bodmi – nedostatočnou konvergenciou, stropovaním a viazanosťou platieb. Návrh konvergencie, teda vyrovnania priamych podpôr na hektár poľnohospodárskej pôdy vo všetkých členských krajinách, je pre Slovensko neprijateľný.skonštatovala Matečná.Problémom pre slovenských farmárov môže byť aj stropovanie. Napriek výhradám by sa však s týmto problémom vedeli čiastočne vyrovnať.povedala ministerka. Slovensko sa podľa jej slov bude usilovať dosiahnuť, aby bolo stropovanie dobrovoľné a aby si pravidlá nastavovali jednotlivé členské krajiny podľa toho, akú majú veľkostnú štruktúru fariem.Zmeny v legislatíve k Spoločnej poľnohospodárskej politike by Slovensko spolu s ďalšími členskými krajinami chcelo dosiahnuť aj v problematike viazanosti platieb na produkciu.uviedla Matečná.Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Machu nevytvára SPP rovnaké podmienky pre všetkých poľnohospodárov v rámci Európskej únie.povedal. Stropovaniu sa slovenskí farmári nebránia, no malo by byť na dobrovoľnej báze.povedal Macho.