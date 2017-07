Legislatívne najaktívnejší poslanci sú Matovič, Jurzyca a Kiššová

Na snímke vľavo ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňaská (Most-Híd) a vpravo poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) počas 14. schôdze NR SR 30. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Legislatívne najaktívnejším poslancom v tomto volebnom období je zatiaľ líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Od parlamentných volieb v marci 2016 predložil do parlamentu ako autor alebo spoluautor 93 návrhov zákonov. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke parlamentu.Na spoločnej druhej priečke skončili poslanci SaS Jana Kiššová a Eugen Jurzyca, ktorí predložili po 66 návrhov. Tretia je Katarína Macháčková (nezaradená) so 65 návrhmi.Aspoň 50 návrhov zákonov predložili aj Jozef Mihál (nezaradený, 60), Jozef Rajtár (SaS, 60), Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA, 53), Ľubomír Galko (SaS, 53), Soňa Gaborčáková (OĽaNO-NOVA, 50), Eduard Heger (OĽaNO-NOVA), 50) a Anna Verešová (OĽaNO-NOVA, 50).V parlamente aktuálne sedí aj 37 poslancov, ktorí zatiaľ nepredložili žiaden legislatívny návrh. Až 30 z nich je v poslaneckom klube koaličného Smeru-SD. Štyria poslanci bez legislatívneho návrhu sú aj v Moste-Híd a traja medzi nezaradenými. Zároveň platí, že autorom väčšiny návrhov koaličných strán sú ich ministri vo vláde, nie poslanci.Aj preto má v množstve poslaneckých iniciatív jednoznačne navrch opozícia. Jej návrhy však napriek ich početnosti v pléne pre nedostatočnú podporu v drvivej väčšine neprechádzajú. Aj to núti niektorých poslancov vybrané zmeny zákonov predkladať opakovane v polročných intervaloch.Od parlamentných volieb v marci 2016 schválil zákonodarný zbor celkovo 112 zákonov, z toho 90 vládnych a 22 poslaneckých.Najaktívnejším poslancom z hľadiska predkladaných návrhov bol za celé minulé volebné obdobie v súčasnosti už exposlanec Miroslav Kadúc. Za štyri roky bol autorom, resp. spoluautorom 108 právnych noriem.