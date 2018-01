Lego bude spolupracovať s čínskym internetovým gigantom Tencent

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Kodaň 15. januára (TASR) - Dánsky výrobca stavebnice Lego oznámil spoluprácu s čínskym internetovým gigantom Tencent Holdings na spoločnom vývoji on-line hier a potenciálne aj sociálnej siete zameranej na čínske deti.Lego zaznamenalo v uplynulých rokoch spomalenie rastu tržieb. Ale čínsky trh bol svetlou výnimkou, jeho predaj tu v roku 2016 rástol v rozmedzí 25 - 30 %.Dánska firma čelí na obrovskom čínskom trhu konkurencii amerických výrobcov hračiek Mattel (bábiky Barbie) a Hasbro (My Little Pony).Lego v pondelok uviedlo, že cieľom partnerstva s Tencent, najväčšou čínskou sociálnou sieťou a prevádzkovateľom on-line hier a platforiem, je vytvorenie bezpečného on-line prostredia prispôsobeného čínskym deťom. Partnerstvo zahŕňa vývoj Lego videozóny pre deti na platforme Tencent, ako aj vývoj a prevádzku licenčných hier značky Lego, povedal dánsky výrobca. Tencent je spoločnosť s najväčšou trhovou hodnotou v Ázii, vo výške 537 miliárd USD (442,45 miliardy eur).Vlani sa koncern Mattel dohodol s čínskym obchodným gigantom Alibaba Group Holding a vývojárom on-line obsahu BabyTree na predaji interaktívnych vzdelávacích produktov na základe jeho hračiek Fisher-Price.Lego má približne 3-% podiel na trhu v Číne, druhý je Mattel s približne 2-% podielom a tretie Hasbro (1 %), podľa Euromonitor International.V novembri 2016 spoločnosť Lego otvorila v Číne svoju prvú továreň, ktorá by mala produkciou pokrývať 70 - 80 % dodávok stavebníc Lego na ázijský trh.