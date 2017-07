Lehmann sa vracia do Arsenalu, bude asistentom Wengera

Na snímke hráči Arsenalu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. júla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový brankár Jens Lehmann sa po šiestich rokoch vracia do Arsenalu Londýn. V klube anglickej Premier League sa stal asistentom trénera Arsena Wengera.Lehmannovou náplňou práce bude pôsobenie pri A-tíme, venovať sa bude aj brankárom. Nemec je poslednou posilou realizačného tímu pred novou sezónou. Svoj podiel na jeho návrate do klubu, kde pôsobil od roku 2003 do 2008 a potom krátko v roku 2011, mal Wenger.povedal Lehmann podľa britských médií.Vedenie Arsenalu podpísalo podľa denníka Evening Standard so svojím bývalým brankárom dvojročný kontrakt. Štyridsaťsedemročný Lehmann dúfa, že táto skúsenosť ho pripraví na trénerskú kariéru.