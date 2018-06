Lekár P. Kuchař chce behom osláviť 100 rokov od vzniku Československa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vyšný Komárnik 11. júna (TASR) – Behom okolo bývalého Československa chce český 66-ročný lekár Peter Kuchař osláviť 100. výročie vzniku samostatného štátu. Na ceste ho sprevádza manželka Viera a kríženec belgického ovčiaka, fenka Kamilka.V pondelok dobehol do Vyšného Komárnika v okrese Svidník, kde si pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny. Ako povedal, myšlienka behu vznikla v roku 2009, keď počas 24 hodín odbehol 170 kilometrov.povedal pre TASR Kuchař, ktorý Duklu navštívil po prvý raz.Svoju cestu začal 11. mája pri rodnom dome v obci Detmarovice pri Karvinej. Denne beží 20 až 22 kilometrov a manželka približne päť. Rozhodli sa kúpiť si obytné vozidlo, v ktorom prespávajú.vysvetlil Kuchař.Celá trasa má podľa jeho slov približne 3000 kilometrov a doteraz odbehli asi 450 km.doplnil Kuchař s tým, že zatiaľ sa nestretol s ničím neočakávaným.povedal s úsmevom.povedala jeho manželka Viera Kuchařová a dodala, že Slovensko ju príjemne prekvapilo tým, že si v jednotlivých obciach môžu nakúpiť potraviny na prípravu jedla.Ako zdôraznil Kuchař, behať je zdravé, nesmie sa to však preháňať.dodal.Manželia Kuchařovci v ďalších dňoch navštívia obce Habura, Svetlice v Medzilaboreckom okrese a predtým, než budú pokračovať ďalej, zavítajú aj do najvýchodnejšej obce niekdajšieho Československa - Novej Sedlice v okrese Snina.