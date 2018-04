Lekári berú ezdravie vážne, blížime sa k stopercentnej pripojiteľnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 18. apríla (TASR) - Do elektronického zdravotníctva - ezdravia je aktuálne pripojených 7587 ambulancií a nemocníc. Šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš je s týmto číslom spokojný.povedal Blaškovitš v stredu na tlačovej konferencii. Ezdravie pritom môže v súčasnosti používať 8310 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.uviedol šéf NCZI.Kompetencie zapisovať údaje do ezdravia má v súčasnosti vyše 25.000 zdravotníkov (nie sú započítané sestry), podľa Blaškovitša to tak ale robí necelých 12.300 zdravotníkov. Toto číslo by chcel zvýšiť, po viac ako štvrťroku ho však nepovažuje za prinízke. Potvrdil, že sestry ezdravie v súčasnosti majú problém používať, nejde však podľa Blaškovitša o technický problém, ale legislatívny, čo je vec Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.povedal Blaškovitš. Priznal, že v tomto čase už očakával 100-percentnú pripojiteľnosť, problémy s tým však podľa neho zväčša majúOd začiatku roka sa podľa neho v rámci ezdravia vystavilo viac než 9 miliónov elektronických receptov a viac ako 2,1 milióna odborných záznamov (záznam o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia a prepúšťacie správy).Blaškovitš uviedol, že pri prepúšťacích správach je miestami problém. Ambulantní lekári sa podľa neho sťažujú, že nemocnice tieto správy dostatočne nezapisujú do systému, hoci to robiť majú. NCZI tvrdí, že to rieši a jeho pracovníci o tom chodia diskutovať do jednotlivých nemocníc.priznal Blaškovitš.Napriek tomu upozorňuje, že mnohí lekári pristupujú k ezdraviu zodpovedne, hoci majú výhrady. Nechce, aby ezdravie stagnovalo, NCZI preto podľa neho bude jeho portfólio rozširovať. NCZI sputilo od apríla opakovaný elektronický recept, ktorý podľa Blaškovitša využijú chronickí pacienti. Lekári by mohli mať tento rok v rámci ezdravia aj prístup k čítaniu laboratórnych výsledkov.vysvetlil šéf NCZI.Blaškovitš opäť potvrdil, že elektronické zdravotníctvo prejde legislatívnymi zmenami, do medzirezortného pripomienkového konania pôjdu tento rok. NCZI chce odstrániť sankcie vyplývajúce z vedenia elektronickej dokumentácie.uviedol. Štát takisto plánuje znížiť byrokraciu lekárnikom, ktorí by pri predložení správne predpísaného elektronického receptu už ďalej nemuseli spracovať ani odosielať papierový recept do zdravotných poisťovní. Štát chce stanoviť jasné pravidlá definície pripojiteľnosti zdravotníckeho pracovníka.Elektronické zdravotníctvo sa naostro spustilo tento rok. Prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami, lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným či fiktívnym vyšetreniam. Doteraz si vyžiadalo 87,8 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu.