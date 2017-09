Lekári bez hraníc žiadajú prístup do Jakchainského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. septembra (TASR) - Medzinárodná zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vyzvala dnes mjanmarskú vládu, aby jej okamžite umožnila vstup do administratívnej oblasti Jakchainský štát. Organizácia tvrdí, že chce zmierniť "masívne humanitárne potreby" tamojšieho obyvateľstva.uviedla Karline Kleijerová z MSF vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.Kleijerová obvinila mjanmarskú vládu, že zastrašuje a bráni pracovníkom domácich a zahraničných humanitárnych organizácií dostať sa k ľuďom v núdzi, ktorých sú státisíce.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že od 25. augusta do 15. septembra ušlo z Mjanmarska do Bangladéša 409.000 rohinských utečencov.K hromadnému úteku moslimských Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milióna Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania čelí v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám.