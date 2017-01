Lekári budú mať v poliklinike v Námestove nové priestory

Ilustračná snímka Foto: TASR/Denisa Horváthová Ilustračná snímka Foto: TASR/Denisa Horváthová

Námestovo 19. januára (TASR) - Oravská poliklinika v Námestove má pred sebou ďalšiu etapu rekonštrukcie. Do obnovy druhého poschodia, kde vzniknú nové priestory pre lekárov, investuje zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 534.000 eur. Výsledkom päťmesačných prác majú byť ambulancie sústredné pod jednou strechou."Pred štyrmi rokmi sme tu otvárali úplne nové ambulancie na prvom poschodí, podarilo sa nám vybudovať vlastnú župnú lekáreň a dnes pokračujeme rekonštrukciou, ktorá prinesie ďalšie skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Umožní, aby sa do tejto budovy presťahovali aj posledné ambulancie zo starej polikliniky," skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár.Podľa riaditeľky Oravskej polikliniky v Námestove Márie Šiškovej sa takto zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti v meste. "Zároveň vzniknú nové vhodné priestory, ktoré prilákajú aj ďalších lekárov," vyjadrila sa. Plány do budúcna hovoria tiež o obnove suterénov. Fungovať by tam mohla fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia a archivácia dokumentov.Dobudovanie polikliniky malo pôvodne stáť 819.000 eur, kraj do nej nakoniec investuje 534.000 eur. "Verejným obstarávaním sa nám podarilo ušetriť takmer 300.000 eur," dodal Blanár. Práce na obnove druhého poschodia Oravskej polikliniky by podľa neho mali začať v najbližších dňoch.