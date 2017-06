Lekári chcú viac peňazí do ambulancií, Dôvere dajú výpoveď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Ambulantný sektor v zdravotníctve je podfinancovaný, treba do neho "naliať" viac peňazí ako doteraz, poukazujú lekári. Sľúbená suma 50 miliónov eur, ktorou sa má tento rok dofinancovať zdravotníctvo, je podľa nich nedostatočná, "pretože tieto peniaze pôjdu na rôzne platby, len nie do ambulantného sektora".V tomto čase sa preto rozhodli otvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami, chcú tlačiť na vyššie platby pre ambulancie.povedala dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Edita Hlavačková zo Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý združuje približne 2000 ambulancií.ZaP je ochotná ísť do výpovede aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Od prvého júla s ňou nepredĺžil dodatky k zmluvám, ak sa do konca júna nedohodnú o cenových podmienkach, nasleduje 60-dňové dohodovacie konanie, ak sa ani v tomto čase nezhodnú, lekári sú pripravení podať výpoveď. Rokovania prebiehajú aj súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP.ZAP žiada od VšZP navýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať. Zväz pre všeobecných lekárov žiada v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári chcú tiež zadefinovať rozsah zdravotnej starostlivosti.S plánovanou výškou dofinancovania sektora nie je spokojná ani Asociácia súkromných lekárov (ASL).povedal pre TASR šéf ASL Marián Šóth. Ten o výpovediach pre zdravotné poisťovne zatiaľ verejne nehovoril.Šóth pripomenul, že lekári či pacienti už minulý rok zdôrazňovali, že odvody za poistencov štátu treba stanoviť na päť percent. Spomínaných 50 miliónov eur by sa totiž do systému malo dostať cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu, posledné dva mesiace v tomto roku by mala stúpnuť z 3,78 percenta na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu.dodal šéf ASL.Pacienti takisto nepovažujú sumu dofinancovania za dostatočnú.povedala pre TASR prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.