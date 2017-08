Lekári kritizujú výstavu Body The Exhibition, má byť protiprávna

Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition Foto: JVS Group Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition Foto: JVS Group

Bratislava 8. augusta (TASR) - Výstava Body The Exhibition, ktorá sa má tento týždeň začať v bratislavskej Inchebe a ukazuje mŕtve ľudské telá, je v rozpore s platnou legislatívou. Tvrdia to Slovenská lekárska komora (SLK) aj Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave. Kompetentné štátne a samosprávne orgány vyzvali, aby vo veci neodkladne konali."Dôvodov nezákonnosti je celý rad," skonštatoval dnes právny poradca SLK Ondrej Škodler. Výstava má porušovať legislatívu, ktorá upravuje narábanie s mŕtvymi ľudskými telami. Má ísť o Dohovor o ľudských právach a biomedicíne či zákon o pohrebníctve. Argumentáciu, že ide o vzdelávaciu a vedeckú akciu, označil Škodler za nezmyslenú. "Je to čisto komerčná aktivita," poznamenal."Prečo sa má takto prezentovať Bratislava, že sem niekto privezie mŕtvoly?" pýtal sa prednosta ústavu SZU Jozef Glasa. Je presvedčený, že mŕtve telá možno využívať iba pre medicínske účely. Vystavovanie z komerčných dôvodov je podľa neho absolútne vylúčené. Ako poznamenal šéf SLK Marian Kollár, výstava nemá edukovať, ale šokovať.Komora aj ústav tiež poukazujú, že organizátori výstavy nevedia adekvátne preukázať pôvod mŕtvol ani súhlas nebohých na takéto využitie ich tiel. Výstava má porušovať ľudskú dôstojnosť. "Ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, respektíve zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí," napísali SLK a Ústav zdravotníckej etiky SZU vo svojich stanoviskách.Výstava ľudského tela The Human Body bola na Slovensku v roku 2012, aj vtedy vyvolala kritické reakcie nielen z radov konzervatívnych politikov, keďže exponáty pochádzajú zo skutočných ľudských tiel. O pár dní otvárajú ďalšiu takúto výstavu pod názvom Body The Exhibition. Výstavu už kritizovalo aj mimoparlamentné KDH s tým, že je neetická aj protizákonná. Žiadalo jej zrušenie. Kritické stanoviská k výstave mala podľa kresťanských demokratov aj Konferencia biskupov Slovenska."Je škoda, že niektorí lekári vystupujú proti našej výstave a prirovnávajú ju k morbídnemu divadlu. Trochu mi to pripomína búrlivé reakcie na prvú verejnú pitvu, ktorú už v roku 1600 uskutočnil slovenský lekár Ján Jesenius na Staromestskom námestí v Prahe," uviedla v pondelok (7.8.) Květa Havelková, hovorkyňa spoločnosti JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko priváža.