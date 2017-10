Lekári na sneme kritizovali Druckera kvôli ordinačným hodinám

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker prichádza na 69. schôdzu vlády SR 13. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) - Predĺžené ordinačné hodiny pre všeobecných lekárov nie sú až takou katastrofou, ako sa im na prvý pohľad môže zdať. Myslí si to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Lekárov dnes na Sneme Slovenskej lekárskej komory (SLK) uisťoval, že týmto nechce znefunkčniť systém, hoci to táto zmena môže u niektorých evokovať.Lekári nie sú s predĺženými ordinačnými hodinami spokojní, na sneme s Druckerom nesúhlasili. Povedali, že mnohí sú vyhorení a unavení a viacerí zvažujú odchod z ambulantného sektora. Zákon, ktorý im stanovuje ordinovať 35 hodín týždenne, už podpísal prezident SR a mal by platiť od novembra tohto roka.vyčítali Druckerovi zmenu niektorí lekári. Nepáči sa im, že na to stačil pozmeňovací návrh dvoch poslancov v parlamente.odpovedal Drucker. Upokojoval ich, že k predĺženým ordinačným hodinám bude usmernenie. Opäť zopakoval, že novela zákona rieši aj prípady, keď z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať. Potvrdil, že administratíva sa do ordinačných hodín nezapočítava, návštevné hodiny však áno.Všeobecní lekári budú od novembra tohto roka ordinovať dlhšie. Majú byť pre pacientov k dispozícii minimálne 35 hodín týždenne, z toho najmenej dvakrát do 15.00 h. Cieľom je zlepšiť dostupnosť starostlivosti všeobecných lekárov. Tí mali pôvodne ordinovať 30 hodín týždenne. K zmene ale došlo na pôde parlamentného zdravotníckeho výboru po tom, čo sa ambulantným pohotovostiam skrátila prevádzka do 22.00 h z navrhovanej jedenástej hodiny večer. Lekári v súčasnosti v ambulantných pohotovostiach slúžia do rána.