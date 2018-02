Lekári odmietajú obhliadky mŕtvych tiel, žiadajú štát, aby zakročil

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Ambulantným lekárom sa nepáči, že majú po novom povinne vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. Obhliadky sa majú v prvom rade riešiť cez tzv. organizátorov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) však lekárom v prípade, že nie sú v danom kraji obhliadky zabezpečené, môže služby rozpísať. Zástupcovia lekárov preto žiadajú, aby štát legislatívu zmenil.Súčasný stav je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov neprijateľný a neakceptovateľný.uviedli v stanovisku. Riešenia vidia v tom, že by sa do rozpisov zaraďovali iba tí lekári, ktorí by s tým vopred súhlasili.vyjadril sa prezident SLK Marian Kollár.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pravdepodobne podcenil situáciu s obhliadkami, myslí si prezident Asociácie súkromných SR a šéf Zdravity Marián Šóth. Zákon označil za zlý.uviedol.Povinnosť obhliadať kritizuje aj prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco.skonštatoval. Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zaradení špecialistov na obhliadky mŕtvych od zeleného stola je podľa jeho slov v príkrom rozpore s legislatívou Európskej únie a vnímame ho ako ďalší krok k zhoršovaniu podmienok na činnosť ambulancií a lekárov vôbec.Doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby. Ministerstvo zaviedlo od januára novú úlohu pre ÚDZS obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu po novom byť lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní.V kraji, kde sa nepodarí obstarať organizátora, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov. V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiaden lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Takýto rozpis sa bude robiť dovtedy, kým nebude cez verejné obstarávanie vybraný organizátor.