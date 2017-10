Lekári odmietajú predĺženie ordinačných hodín v ambulanciách

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 10. októbra (TASR) - Lekárom sa nepáčia plány na predĺženie ordinačných hodín všeobecných lekárov. Odmieta ich Slovenská komora lekárov (SLK), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Zmeny, ktoré sa pripravililekárov, sú podľa prezidenta SLK Mariana Kollára lekárskou obcou vnímané veľmi negatívne. O návrhu by dnes mohol rokovať parlament.upozornil dnes Kollár s tým, že ide len o čas pre pacientov. Podľa všeobecného lekára a člena Rady SLK Petra Pekaroviča by to v praxi znamenalo, že lekári by pracovali deväť až desať hodín denne.skonštatoval Kollár. Naznačil, že takýto krok by mohol zlikvidovať ambulantný sektor na Slovensku.zdôraznil Pekarovič.Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne je likvidačné, myslí si prezident ASL SR Marián Šóth.povedal. Rozšírenie ordinačných hodín môže podľa Šótha poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti ohroziť. Lekári toho už teraz majú v ordináciách veľa, tvrdí.priblížil Šóth. Zavedenie 35-hodinovej povinnosti do zákona vníma ASL ako neopodstatnené, argumentuje, že môže mladých lekárov demotivovať začať prax ambulantného všeobecného lekára.uviedol prezident SSVPL Peter Makara. Rovnako ako Kollár upozornil, že návrh neznamená zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov, len zhorší pracovné podmienky všeobecným lekárom.Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru minulý týždeň odsúhlasili pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý má zmeniť rozsah ordinačných hodín všeobecných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhlo, aby praktickí lekári ambulovali minimálne 30 hodín týždenne, z toho dvakrát mali byť v ambulancii do 14.00 h. Po zásahu poslancov to má byť 35 hodín s tým, že najmenej dvakrát za týždeň lekár bude ordinovať do 15.00 h. Pacientom to má umožniť navštíviť lekára počas dňa, aby nemusel vyhľadávať pohotovosť.