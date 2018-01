Lekári sa rôznia v názoroch na nové kompetencie sestier, tie sa bránia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 22. januára (TASR) - Lekári sa rozchádzajú v názore na úpravu kompetencií sestier z dielne ministerstva zdravotníctva. Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s tým nesúhlasí, naopak, Asociácia súkromných lekárov (ASL) sa tomu nebráni.Sestrám by sa právomoci mali posilniť od polovice februára tohto roka. Okrem iného budú môcť podľa vlastného posúdenia podávať lieky na tlmenie bolesti či zníženie telesnej teploty alebo zaviesť žalúdočné a dvanástnikové sondy.myslí si šéf SLÚŠ Andrej Janco s tým, žetvrdí zase šéf ASL Marián Šóth. Úprava právomocí nájde podľa neho uplatnenie skôr v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti či v hospitalizačnej starostlivosti ako v ambulantnom sektore.Šéfka sesterskej komory Iveta Lazorová sa voči Jancovým tvrdeniam ohradila. Sestry podľa nej žiadalinapísala Lazorová na Facebooku s tým, že s ministerstvom zdravotníctva pri príprave vyhlášky spolupracovala. Odmietla interpretácie SLÚŠ, že komora žiadala pre sestry kompetenciu predpisovať antibiotiká.uviedla na sociálnej sieti aj šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, ktorá od úprav čaká väčšiu efektivitu.Rezort zdravotníctva si od zmeny kompetencií sľubuje vyššiu kvalitu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi. Sestry rozdelil do kategórií. Pôjde o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku. Kompetencie majú odstupňované podľa vzdelania a praxe.