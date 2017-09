Lekári sa s Dôverou a VšZP nedohodli na zmluvách, budú rokovať ďalej

Na snímke predseda správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov Marián Kollár počas brífingu po skončení rokovania so zdravotnými poisťovňami v Bratislave 11. septembra 2017. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ambulantní lekári sa stále nedohodli so súkromnou Dôverou a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na podmienkach spolupráce. Pacientom tak hrozí, že by im od prvého októbra tohto roka nemusela byť preplatená zdravotná starostlivosť v asi 2000 ambulanciách.Doktori aj zdravotné poisťovne však v tejto súvislosti hovoria ako o krajnej možnosti, avizujú ďalšie rokovania a veria v dohodu. Lekári trvajú na svojich požiadavkách, chcú pre svoje ambulancie viac peňazí, sú však ochotní robiť drobné kompromisy.Ambulancie združené vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) sú od prvého júla tohto roka vo výpovediach so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Nemienia ich stiahnuť.povedal dnes novinárom Marian Kollár, predseda správnej rady ZAP.Zväz od Dôvery žiada napríklad navýšenie platieb pre špecialistov o desať percent, pre všeobecných lekárov v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac. "povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Dôvera napríklad požaduje znížiť zbytočné predpisovanie antibiotík či nárok pacienta objednať sa na vyšetrenie.ZAP rokuje aj s VšZP. Zmluvy má platné do konca tohto septembra. Lekári sa majú s predstaviteľmi poisťovne stretnúť v stredu (13.9.). Ambulancie od VšZP žiadajú pre špecialistov navýšenie platieb o 14 percent, v prípade všeobecných lekárov platí rovnaká podmienka ako v Dôvere.povedala nedávno hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP. Zmluvy s dohodnutými podmienkami tam majú uzatvorené do konca marca budúceho roka, ambulancie majú na ňu rovnaké požiadavky ako v prípade Dôvery.povedala nedávno hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.