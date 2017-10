Lekári sa s Dôverou dohodli na podmienkach spolupráce

Ilustračné foto. Foto: ZP Dôvera Foto: ZP Dôvera

Bratislava 3. októbra (TASR) – Lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa dnes dohodli na podmienkach spolupráce so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Potvrdil to PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.Od prvého októbra ohlásilo nezmluvný vzťah s touto poisťovňou asi 2000 ambulancií, išlo približne o jednu tretinu lekárov na Slovensku. Ambulancie sa s Dôverou o dodatkoch k zmluvám sporili od leta, neboli spokojné s výškou platieb, ktoré im ponúkala.povedal Štepianský s tým, že detaily dohody sfinalizujú v najbližších dňoch. Jej základom je podľa neho navýšenie platieb o päť percent k prvému novembru za podmienky, že dôjde k dofinancovaniu sektora o 100 miliónov eurpovedal Štepianský.Hoci lekári ohlásili nezmluvný vzťah od októbra, väčšina z nich sa do dnešného večera starala podľa dohody o pacientov tak ako doteraz, teda ako keby zmluvný vzťah bez zmeny pokračoval. Dôvera ale informovala, že nie všetky ambulancie tak do tohto termínu konali. Nezmluvný vzťah pre pacienta štandardne znamená, že by mal mať uhradené iba akútne vyšetrenia, odkladnej zdravotnej starostlivosti sa to netýka.Dôvera uviedla, že rozhodnutie členov ZAP nepodpísať dodatky nemalo vplyv na celkovú situáciu naplnenia verejnej minimálnej siete. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa totiž o spor medzi lekármi a poisťovňou začal zaujímať, povedala minulý týždeň pre TASR hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová. ÚDZS začal preverovať naplnenie minimálnej siete z vlastnej iniciatívy, informovali Hospodárske noviny.K sporu medzi lekármi a Dôverou sa dnes vyjadril aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ten apeloval, aby sa strany dohodli a našli kompromis. Zo svojej funkcie však do toho nechcel veľmi zasahovať,ZAP pred časom rokoval o podmienkach spolupráce aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Na výške platieb sa dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou Union ZP, s ktorou sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.