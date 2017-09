Lekári sa s Dôverou nedohodli, nezmluvný vzťah od októbra vidia reálne

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Denisa Horváthová Foto: FOTO TASR/Denisa Horváthová

Bratislava 29. septembra (TASR) – Približne 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) bude od prvého októbra pravdepodobne v nezmluvnom vzťahu so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pripustil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predseda Správnej rady ZAP Marian Kollár.ZAP sa má s Dôverou dnes ešte stretnúť. Kollár však tvrdí, že ak poisťovňa výrazne nezmení svoju ponuku, k dohode nedôjde. Ambulancie nie sú spokojné s výškou platieb, ktorú im zdravotná poisťovňa naposledy ponúkla. Žiadajú viac, preto sa dodatky k zmluvám rozhodli stále nepodpísať. Ambulantný sektor je podľa nich dlhodobo podfinancovaný.Pre návrh Dôvery vo štvrtok večer (28.9.) zasadala Správna rada ZAP.povedal Kollár. S poisťovňou chcú lekári debatovať aj o nárokoch na nich za zvýšené platby. Dohoda má byť podľa Kollára o kompromise medzi oboma stranami.Ak sa lekári s Dôverou nedohodnú začiatkom budúceho týždňa, ZAP plánuje dať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či má poisťovňa zabezpečenú minimálnu verejnú sieť. Chcú sa tiež obrátiť na ministerstvo zdravotníctva.ZAP predstavuje asi tretinu ambulancií na Slovensku. Pre pacienta nezmluvný vzťah štandardne znamená, že bude mať uhradené iba akútne vyšetrenia. Dôvera však tvrdí, že ľuďom bude hradiť do isté čo doteraz, kým nedôjde k dohode. Takýto postup schvaľuje aj ZAP,je však ochotná pristúpiť v prvý októbrový týždeň.povedal v utorok (26.9.) generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Predpokladá, že dohoda s lekármi bude reálnejšia pár dní po prepoisťovacom období, to končí koncom tohto septembra.Lekári pred časom rokovali o podmienkach aj s VšZP. Na výške platieb sa dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou Union ZP, s ktorou sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.