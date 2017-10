Lekári spustili petíciu pre nové pravidlá pri obhliadkach mŕtvych

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Všeobecní lekári spúšťajú petíciu pre nové pravidlá pri obhliadkach mŕtvych. Tvrdia, že avizovaná právna úprava ich donúti, aby uprednostňovali prehliadky nebožtíkov na úkor zdravotnej starostlivosti o živých pacientov.odkazuje ministerstvu zdravotníctva Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorá verí, že pacienti lekárov v petícii podporia. Rezort však všeobecným lekárom oponuje, hovorí o nesprávnom výklade právnej normy, ktorá už v parlamente prešla do druhého čítania. V nej sa píše, že lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonania prehliadok mŕtvych tiel, ju musí urobiť bezodkladne.Rezort podľa nej organizačne oddeľuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prehliadky mŕtvych.Ministerstvo zdravotníctva chce zmenou systému obhliadania mŕtvych zabrániť situáciám, keď pozostalí čakali na obhliadku zosnulého aj päť hodín. Kým doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) avizuje zmenu.Rezort navrhuje novú úlohu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu byť po novom lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní. Služba sa má podľa Druckera sprofesionalizovať, zmeny sa majú preto odraziť aj pri lepšom ohodnotení lekárov. Ten predpokladá, že úhrada zvýšená zo súčasných 25 na maximálne 40 eur bude pre lekárov dostatočne motivujúca.V kraji, kde sa nepodarí obstarať organizátora, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov. V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiadny lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Takýto rozpis sa bude podľa ministerstva robiť dovtedy, kým nebude cez verejné obstarávanie vybratý organizátor.