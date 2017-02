Lekári vlani predpísali milióny antibiotík, CRP test robiť nemusia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 16. februára (TASR) – Všeobecní lekári predpísali minulý rok pacientom približne 3,9 milióna balení antibiotík (ATB). Častejšie tak urobili v prípade dospelých, ukazujú štatistiky. Urobiť takzvaný CRP test pred ich predpísaním nevyžaduje od doktorov žiadna zdravotná poisťovňa. Argumentujú tým, že rozhodovanie je priamo v kompetencii lekárov. Práve takýto test pomôže odhaliť, či pacient potrebuje antibiotiká na svoju liečbu. Na ich nižšie predpisovanie chce tlačiť aj ministerstvo zdravotníctva.Antibiotiká užívajú našinci mnohokrát zbytočne, upozorňuje Kancelária WHO na Slovensku. Takýmito liekmi sa nedá vyliečiť chrípka či väčšina infekcií dýchacieho traktu, ako si mnohí pacienti myslia. Chrípka je vírusové ochorenie, antibiotikami sa liečia ochorenia bakteriálneho pôvodu. Zbytočným užívaním týchto liekov sa u pacienta môže vytvoriť odolnosť. Rezistentné baktérie sa následne môžu nekontrolovateľne šíriť až spôsobiť infekcie u ľudí, ktorí neužívali žiadne antibiotiká, upozorňuje Kancelária.uviedla Jana Bendová zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Potvrdila, že v niektorých prípadoch lekár pri predpisovaní antibiotíka potrebuje si to laboratórne preveriť.Ak si dá zmluvný lekár VšZP v prípade dospelého urobiť CRP test, štátna zdravotná poisťovňa ho hradí priamo laboratóriu. Pediatrom VšZP uhrádza toto vyšetrenie nad rámec kapitačnej platby v sume 2,75 eura. Poistencom VšZP predpísali minulý rok všeobecní lekári asi 2,3 milióna balení antibiotík. VšZP tvrdí, že sleduje preskripciu liekov zo strany lekárov. V roku 2015 zaviedla pre ambulantný sektor diferencované odmeňovanie. Ak je lekár pri predpisovaní liekov či laboratórnej diagnostiky efektívny, je za to dodatočne finančne motivovaný.Union zdravotná poisťovňa má CRP vyšetrenie zazmluvnené u tých lekárov pre deti a dospelých,. Povinné vyšetrenie pred predpisom antibiotík od lekárov nepožaduje,uviedla hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Poistencom Union ZP vlani všeobecní lekári predpísali viac ako 354.000 balení antibiotík. Zdravotná poisťovňa podľa hovorkyne ťažko posudzuje zbytočný predpis antibiotík z údajov, ktoré má k dispozícii.Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera hradí CRP test všeobecným lekárom v rámci kapitačnej platby, pediatrom nad jej rámec v sume troch eur. Poistencom Dôvery vlani predpísali doktori približne 1,2 milióna balení antibiotík.Ministerstvo zdravotníctva už avizovalo, že chce tlačiť na to, aby lekári znižovali predpisovanie antibiotík. V tejto oblasti plánuje nasledujúce roky vzdelávať aj verejnosť, poukázala nedávno štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Pomohlo by podľa nej aj postgraduálne vzdelávanie lekárov.Rezistencia na antibiotiká bola jednou z ťažiskových zdravotníckych tém v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.