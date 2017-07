Lekári výpovede voči Dôvere zatiaľ nestiahli, veria v dohodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 18. júla (TASR) – Ambulantní lekári hroziaci výpoveďami zdravotným poisťovniam trvajú na svojich požiadavkách. Stále chcú pre svoje ordinácie viac peňazí, ambulantný sektor označili za podfinancovaný, upozorňujú, že sa im v takýchto podmienkach ťažko pracuje.Približne 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) sú preto od prvého júla tohto roka vo výpovediach so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, zatiaľ ich nemienia stiahnuť, plynie im trojmesačná výpovedná lehota.povedala dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Edita Hlavačková zo ZAP.Zväz od Dôvery napríklad žiada navýšenie platieb pre špecialistov o desať percent, pre všeobecných lekárov v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac. Dôvera potvrdila, že chce ísť do debaty o zvýšeniach, má však podmienky.odkázal PR manažér Dôvery Branislav Cehlárik.ZAP je ochotný ísť aj do výpovede so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Od prvého júla s ňou veľká časť ambulancií nepredĺžila dodatky k zmluvám, teraz sú v dohodovacom konaní, ak sa ani tu nezhodnú, lekári zrejme podajú výpovede.povedala Hlavačková.VšZP koncom júna diskusiu s lekármi verejne avizovala. Ambulancie od nej žiadajú pre špecialistov navýšenie platieb o 14 percent, v prípade všeobecných lekárov platí rovnaká podmienka ako v Dôvere.povedala koncom tohto júna hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP. Zmluvy s dohodnutými podmienkami tam majú uzatvorené do konca marca budúceho roka, ambulancie majú na ňu rovnaké požiadavky ako v prípade Dôvery.povedala nedávno hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) už avizoval, že sa na spor medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami pozrie bližšie. Nechce však suplovať úlohu jedných či druhých, je ochotný prijať rolu mediátora. Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.