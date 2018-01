Lekári vyzvali Mayovú na opatrenia,lebo pacienti zomierajú na chodbách

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. januára (TASR) - Lekári zo 68 nemocníc upozornili britskú premiérku Theresu Mayovú, že pacienti zomierajú na chodbách preplnených pohotovostí patriacich pod štátny zdravotný systém (NHS). Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA.V liste so stredajším dátumom, zverejnenom na webovej stránke Health Service Journal, pohotovostní a úrazoví lekári uviedli, že majúnapísali lekári. Dodali, že štátny zdravotný systém (NHS/National Health Service) jeLekári uviedli, že k ich osobným skúsenostiam patrí aj tá, keďNiektoré oddelenia pohotovosti mali naraz vyše 50 pacientov čakajúcich na nemocničné lôžko, inde zasa pacientiopisovali lekári v liste. Britské médiá o ňom informovali vo štvrtok.Premiérka Mayová sa minulý týždeň síce ospravedlnila za zrušenie desaťtisícov operácií počas Vianoc a Nového roka v nemocniciach patriacich do štátneho zdravotného systému, ale snažila sa vyhnúť diskusii o zimnej kríze v zdravotnom systéme financovanom daňovými poplatníkmi.NHS, v rámci ktorého je väčšina služieb do veľkej miery bezplatná, je v súčasnosti stredobodom ostrého politického boja, pokiaľ ide o financovanie a privatizáciu služieb.