Lekári zo ZAP a Dôvera budú od 1. októbra v nezmluvnom vzťahu

Bratislava 29. septembra (TASR) – Približne 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) bude od 1. októbra definitívne v nezmluvnom vzťahu so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Po dnešnom rokovaní to potvrdila výkonná riaditeľka ZAP Zuzana Dolinková i predstavitelia Dôvery.Ambulancie nie sú spokojné s výškou platieb, ktorú im zdravotná poisťovňa ponúkla. Žiadajú viac, preto sa dodatky k zmluvám rozhodli nepodpísať. Ambulantný sektor je podľa lekárov dlhodobo podfinancovaný. Tí s poisťovňou plánujú rokovať i naďalej, avšak až začiatkom budúceho týždňa.informovala Dolinková. Rokovania v tento deň potvrdila aj Dôvera.ZAP aj Dôvera deklarovali, že o poistencov sa do utorka večera postarajú tak ako doteraz, teda ako keby zmluvný vzťah bezo zmeny pokračoval. Pre pacienta však nezmluvný vzťah štandardne znamená, že bude mať uhradené iba akútne vyšetrenia.povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. V prípade, že by sa ani po tomto termíne lekári s Dôverou nedohodli, poisťovňa bude o ďalších krokoch svojich poistencov informovať.Ak by v utorok bola výsledkom rokovania dohoda o podmienkach zmlúv, ZAP bude trvať na tom, aby bolo súčasťou dohody aj doplatenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti jeho členmi počas doby trvania nezmluvného vzťahu.Lekári pred časom rokovali o podmienkach aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Na výške platieb sa dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou Union ZP, s ktorou sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, takúto formu riešenia situácie však označila za neetický krok.