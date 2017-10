Lekárne čakajú zmeny, za ich chod už nebude môcť zodpovedať laik

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmeny v zriaďovaní verejných lekární. Po novom ich už nebudú môcť viesť laici, lekárne budú zastupovať farmaceuti. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.V prípade fyzických osôb má ísť o farmaceutov so špecializáciou alebo päťročnou praxou. U právnických osôb má byť konajúcim štatutárnym orgánom človek s farmaceutickým vzdelaním.Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi, potvrdzuje Slovenská lekárnická komora (SleK). Lekáreň môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Podľa nových podmienok ale lekáreň bude zastupovať práve farmaceut.vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Verejnú lekáreň bude môcť prevádzkovať aj farmaceutická fakulta alebo nemocnica.Vyššiu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti si sľubuje nielen Drucker, ale aj SleK, ktorej ministerstvo zdravotníctva vyhovelo pri tvorbe návrhu v požiadavkách.povedal pre TASR šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.Aj Európsky súdny dvor podľa neho pred rokmi konštatoval, že. Takéto vnútroštátne rozhodnutie nie je teda rozporuplné, dopĺňa rezort zdravotníctva.vysvetľuje sa v návrhu zákona.Zmeny v prevádzkovaní lekární treba zabezpečiť do decembra budúceho roka. Návrhom sa ešte bude zaoberať vláda a parlament.