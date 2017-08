Lekárnici pripravujú k novele zákona o liekoch viaceré zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) – Lekárne, či už nemocničné alebo verejné, by mali byť chápané ako garancia pomoci a nie ako obchodné príležitosti. Ich prevádzkovateľmi by mali byť odborne spôsobilé osoby a farmaceuti by mali byť garantom kvality a nie len formálne postavy bez zodpovednosti. Lekárenská starostlivosť má byť dostupnejšia a lekárne majú byť rovnomerne rozložené po celej krajine, nie byť koncentrované vo veľkých mestách. Aj také sú návrhy Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), ktoré predkladá ministerstvu zdravotníctva v rámci pripravovaných tohoročných legislatívnych zmien a novely zákona o liekoch.Tie by sa podľa komory nemali v budúcnosti odraziť na vyšších cenách liekov alebo na vyšších nákladoch pre pacientov či poisťovne.uviedol na dnešnej tlačovej besede prezident SLeK Ondrej Sukeľ s tým, že sa skôr očakáva opak. Prísnejšie systémy zároveň dokážu podľa neho efektívnejšie regulovať náklady či spotrebu a vylepšiť celý systém ako taký.Farmácia by sa podľa Sukeľa mala prestať chápať ako obchodný segment, ale vnímať ju treba ako odbor zameraný na pomoc pacientovi. Lekárne by mali garantovať pomoc a prevádzkovať by ich mali fyzické osoby s odbornou starostlivosťou, príp. právnické osoby s viacerými spôsobilými odbornými osobami či odborne spôsobilým štatutárom. Môžu to byť zároveň nemocnice alebo vysoké školy poskytujúce vzdelávanie v odbore farmácie. V prípade nemocničných lekární má ísť o klinické pracoviská a nie sklady, za aké sú často považované.Farmaceuti by nemali byť len formálnymi postavami, ale taktiež garanciou kvality. Podľa komory totiž v súčasnosti fungujú aj také lekárne, za ktoré zodpovedajú 80- až 85-roční lekárnici, ktorí bývajú často aj 400 kilometrov od lekárne.podotkol Sukeľ, ktorý zdôrazňuje povinnosť špecializovaného štúdia farmaceutov a prenesenie kompetencií na odborných zástupov v lekárňach. Tí by tak mali zároveň niesť istú zodpovednosť a mali byť zároveň kontrolovaní a v prípade potreby taktiež sankcionovaní.Komora neodporúča ani nátlak na farmaceutov, aby predávali čo najrýchlejšie a čo najviac liekov a nezaujímali sa o samotného pacienta. Zohrávať úlohu by nemali laické kritériá, ako napr. dohoda s firmami, nadspotreba či marketingové ponuky. Liek by mal prestať byť tovarom, ale vnímať by sa mal ako liečebný a terapeutický nástroj na zlepšenie zdravotného stavu pacienta, prípade záchranu jeho života.Pacienti by mali mať možnosť dostať sa k liekom bez doplatku či s nižším doplatkom a farmaceuti by mali mať zasa prístup k informáciám pacienta v rámci spúšťaného e-zdravia. Na základe toho by mohli napr. zodpovednejšie posúdiť interakcie liekov s voľnopredajnými liekmi, medzi liekmi navzájom či liekmi a jedlom.doplnil Sukeľ.Posledná novela zákona o liekoch platí podľa Sukeľa od januára tohto roka. Venovaná bola reexportu a dostupnosti liekov pre slovenských pacientov.