Lekárnicka komora: Užívanie liekov počas dojčenia treba odkonzultovať

Bratislava 6. februára (TASR) - Mnohé ženy zbytočne prestanú dojčiť, keď začnú užívať lieky. Iné berú také druhy liečiv, ktoré by nemali.Dojčiace matky môžu užívať isté typy liekov, treba to však odkonzultovať s odborníkmi v oblasti farmakoterapie. Poukazuje na to Slovenská lekárnická komora (SLeK). Čerpať poznatky z internetu označila za nesprávne. Neodborné informácie totiž v takomto prípade môžu poškodiť zdravie.Správne a odborne poradiť v tejto oblasti dokáže farmaceut. Spolu s lekárom sa snaží o to, aby matka nemusela prerušiť dojčenie alebo liečbu. "Dôležitá je voľba vhodného lieku, ktorý bude benefitom pre ženu s nízkym rizikom pre dieťa," tvrdí SLeK.Matky by podľa lekárnikov mali užívať odkonzultované lieky v čase ich predpokladanej najnižšej koncentrácie. U väčšiny z nich je vhodné ich užiť tesne po dojčení. Počas maximálnej koncentrácie lieku sa dojčeniu treba vyhnúť. "Dieťaťu možno podať odstriekané mlieko," radí SLeK.Ak je žena chronickým pacientom a liek užíva raz denne, treba ho zobrať po poslednom dojčení pred nočným spánkom dieťaťa. Novorodenca a dojčené dieťa radí SLeK sledovať a v prípade výskytu nežiaducich účinkov odporúča, vyhnúť sa zbytočnému užívaniu liečiv v nejasnej indikácii.