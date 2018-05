Lekárnikom sa zmeny v pohotovostiach nepáčia,hovoria o protiústavnosti

Ilustračné foto.Foto: TASR Ilustračné foto.Foto: TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Zavedenie fungovania pohotovostných lekární v každom okrese, ktoré v stredu odobril parlament, považuje Slovenská lekárnická komora (SLeK) za protiústavné. Ako poukazuje jej prezident Ondrej Sukeľ, lekárnikom službu nikto nezaplatí.povedal Sukeľ.Naopak, za pozitívum považuje otvorenie otázky o miere zodpovednosti a kompetencií pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.poznamenal.Potenciál novely zákona považuje však za nevyužitý.zhrnul Sukeľ.Novela zákona o liekoch, ktorú v stredu 103 hlasmi schválil parlament, prináša povinnosť, aby v každom okrese fungovala minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 22.30 h. Lekárne tak majú byť k dispozícii o pol hodinu dlhšie, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti. Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo, aby mali lekárne pohotovosť do 22.00 h. Poslanci však odobrili aj pozmeňujúci návrh Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý tento čas predĺžil ešte o pol hodinu.Legislatívna zmena upravuje aj zriaďovanie verejných lekární. Svoje pôvodné plány však ministerstvo zmenilo a laici tak budú môcť viesť lekárne aj naďalej. Najprv uvažovalo nad tým, že by ich viedli iba farmaceuti.Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska prezidenta mala platiť od 15. júna.