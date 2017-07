Lekárom hrozí za nepovolené vyberanie úhrad pokuta do výšky 16.596 eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chce doladiť pravidlá pri vyberaní poplatkov. Za tie nepovolené hrozí vysokými sankciami, tvrdí, že nemieni rešpektovať vyberanie úhrad za služby, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.Pokutu do výšky 16.596 eur môžu dostať ambulancie, ktoré sa za poplatok rozhodnú objednať pacienta na presný čas v rámci ordinačných hodín, vyplýva z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválila vláda SR, ešte tak bude musieť urobiť parlament.Poplatok za objednanie sa na presný čas nemôžu ambulancie zo zákona vyberať už v súčasnosti. Pacientske organizácie však dlhodobo poukazujú, že sa tak niekde deje obchádzaním zákona. Pokuty bude udeľovať samosprávny kraj.píše sa v právnej norme.Drucker zároveň podotkol, že nemá problém s poplatkami za dodatočné služby pre pacientov, označil za ne napríklad call centrum, konzultácie po telefóne či sms notifikáciu. V novele zákona sa medzi ne zahŕňa i takzvaný manažment pacienta.poukázal Drucker. Nesúhlas s úpravou vyberania poplatkov vyjadrila nedávno finančná skupina Penta, pod ktorú patrí sieť polikliník ProCare.Ministerstvo zdravotníctva stanovuje v novele i minimálny rozsah ordinačných hodín pre všeobecných lekárov. Malo by ísť najmenej o 30 hodín do týždňa. Ambulancie môžu dostať pokutu do výšky 2000 eur, ak by ju poskytovali v menšom rozsahu. Ak to budú porušovať opakovane, sankcia sa môže vyšplhať na oveľa vyššiu sumu.Schvaľovať a potvrdzovať ordinačné hodiny a pokutovať ambulancie by mal samosprávny kraj. Ten môžeschváliť aj menší rozsah ordinačných hodín.vysvetľuje sa v novele zákona.Rozhodnutie o uložení pokuty zo strany samosprávneho kraja by malo obsahovať aj povinnosť vrátiť neoprávnenú úhradu a lehotu na jej vrátenie.