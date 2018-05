Lekárov teší zotavovanie exprezidenta USA Georgea H. W. Busha

George H.W. Bush, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 2. mája (TASR) - Bývalý americký prezident George H. W. Bush zostane hospitalizovaný ešte najmenej deň, aleV stredu to uviedol hovorca rodiny Jim McGrath.Busha prijali do Houstonskej metodistickej nemocnice 22. apríla, deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov. Liečia ho na infekciu, ktorá sa mu rozšírila do krvného obehu.Hovorca rodiny Bushovcov dodal, že 93-ročný BushPodľa slov McGratha Bush dúfa, že na budúci mesiac odcestuje do rodinného sídla v americkom štáte Maine, kde zvykne tráviť letá.Bush má formu Parkinsonovej choroby a často trpí zápalmi pľúc a ďalšími infekciami.Exprezidenta hospitalizovali po tom, čo sa zúčastnil na pohrebe svojej 92-ročnej manželky Barbary, ktorá zomrela 17. apríla v ich dome v Houstone. Niekdajšia prvá dáma USA totiž odmietla ďalšiu liečbu vážnych ochorení.George H. W. Bush bol 41. šéfom Bieleho domu, a to v rokoch 1989-1993. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Je tiež zároveň otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-2009).