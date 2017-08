Lekárske odbory: MZ SR od eurofondov odstavilo nemocnice samo

Peter Visolajský Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. augusta (TASR) – Podivnosti okolo eurofondov nie sú v súčasnosti len na ministerstve školstva, ale aj v rezorte zdravotníctva, myslí si šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Nepáči sa mu, že o eurofondy na rekonštrukciu nemocníc v celkovej výške 70 miliónov eur sa môžu v súčasnosti uchádzať len štyri štátne nemocnice, ostatné fakultné a univerzitné nemocnice sa k nim nemôžu dostať pre podnikové ťažkosti (dlh).Prísne podmienky pritom podľa neho nestanovil Brusel, ako to bolo prezentované, ale samotné ministerstvo zdravotníctva. Visolajský vychádza z udalostí v Českej republike. "" uviedol Visolajský. Eurofondy pre slovenské nemocnice sa podľa neho rozdeľujú cez európsky program IROP, ako tomu bolo práve v Čechách. Visolajský vidí vo všetkom nečistý zámer. Vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby túto eurofondovú výzvu zastavil a dal možnosť na prehodnotenie podmienok.Šéf LOZ upozornil, že po jeho záujme o kritériá sa začala upravovať spomínaná eurofondová výzva. Pôvodne sa mala skončiť koncom tohto augusta. Visolajský má informácie, že rezort ju predĺžil do polovice septembra a zmenil podmienky tak, aby sa o výzvu mohli uchádzať aj štátne nemocnice so splátkovým kalendárom voči Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu a príslušnej zdravotnej poisťovni.Visolajský sa pýta ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD),Podmienka o podnikových ťažkostiach mu príde nezmyselná, keďže fakultné a univerzitné nemocnice sú "O eurofondy sa môžu uchádzať aj zdravotnícke zariadenia, medzi nimi aj tie patriace finančnej skupine Penta, tá potvrdila, že má záujem. Šéfovi LOZ sa nepozdáva,O eurofondy sa zo štátnych zdravotníckych zariadení môže uchádzať fakultná nemocnica v Nových Zámkoch a Nitre, detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici a popradská nemocnica.Drucker chce do rekonštrukcie nemocníc celkovo investovať asi 153 miliónov eur z eurofondov. V prvom tohtoročnom kole výzvy má ísť 70 miliónov eur, v budúcoročnej výzve má ísť zvyšok. Visolajský hovorí, že ani v druhej výzve sa pri takto nastavených podmienkach štátne nemocnice nebudú môcť uchádzať o európske peniaze.