Lelovský:Akademická sféra by mala zohľadniť požiadavky zamestnávateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) – Zamestnávatelia by mali mať právo viac hovoriť do toho, ako má vyzerať absolvent. Akademická sféra akoby učila podľa seba a veľmi málo reaguje na požiadavky zamestnávateľov. Upozornil na to prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.podotkol Lelovský s tým, že zamestnávatelia vnímajú súčasnú situáciu tak, že akademická sféra učí akoby podľa seba.Zároveň sa obáva, že vzdelávací systém si žije svojím vlastným životom a veľmi málo reaguje na požiadavky zamestnávateľov. To sa podľa neho prejavuje aj na skutočnosti, že viac ako polovica absolventov škôl nenájde uplatnenie vo svojom odbore.upozornil.Lelovský súčasne skonštatoval, že skvalitneniu výučby by pomohla integrácia škôl do väčších celkov, čo by malo za následok ušetrenie peňazí a sprístupnenie kvalitných technológií viacerým žiakom. Ako príklad uviedol Fínsko, kde je len sedem vysokých škôl a univerzít, oproti tomu, na Slovensku 34.dodal, pričom takýmto spôsobom podľa neho zabezpečujú pre školy kvalitných pedagógov.