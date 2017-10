Len málo bánk je pripravených na smernicu o platobných službách

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Len málo európskych bánk je pripravených na povinnosti, ktoré im prinesie nová eurosmernice o platobných službách PSD2. Ukázal to prieskum spoločnosti PwC. Cieľom eurosmernice bude priniesť inovácie do platobných služieb. Bankám totiž umožní medzi seba vpustiť technologické spoločnosti.Spoločnosť v prieskume oslovila v polovici tohto roka 39 vedúcich pracovníkov popredných európskych bánk z 18 európskych krajín. Kým dve tretiny respondentov očakávali vplyv PSD2 na všetky bankové funkcie, iba 9 % vedúcich pracovníkov uviedlo, že ich prípravy na eurosmernicu sa už dostali do fázy implementácie. Začiatkom leta sa celkovo 38 % bánk nachádzalo stále iba v počiatočných fázach posudzovania dosahov pripravovanej legislatívy.Zavedenie PSD2 má za cieľ vytvoriť rovnaké podmienky pre nových účastníkov a tradičných hráčov na trhu, a tým ponúknuť viac príležitostí na hospodársku súťaž a inovatívne platobné služby. Podľa eurosmernice budú musieť banky v Európskej únii bezpečným spôsobom sprístupniť údaje o svojich klientoch a umožniť prístup k nim tretím stranám.očakáva senior manažér finančného poradenstva Radoslav Ratkovský.V januári 2018 sa tak skončí monopol bánk na informácie o klientskych účtoch a na platobné služby. Pozitívnou správou podľa spoločnosti je, že 94 % bánk sa aktívne zaoberá PSD2. Dve z troch bánk pritom uvádzajú, že chcú využiť PSD2 na zmenu svojej strategickej pozície.Finančné domy pritom čakajú viaceré nové povinnosti.priblížil partner PwC a európsky líder pre oblasť PSD2 Marco Folcia.Spoločnosť sa v prieskume pri bankách zamerala aj na pravdepodobnosť prevzatia jedného zo štyroch typov novovznikajúcich obchodných modelov. Polovica respondentov sústreďuje svoje aktivity na prechod na agregovanie bankových služieb a produktov tretích strán, čo znamená vývoj otvorenej platformy, ktorá by dovoľovala partnerom integrovať svoje produkty a služby do ponuky banky, a zároveň možnosť poskytnutia otvorenej platformy na vývoj nových produktov a služieb prostredníctvom využitia bankového programovacieho rozhrania a bankových údajov.doplnil Folcia.