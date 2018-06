Len s inováciami a leadershipom môžeme rásť a byť konkurencieschopní. Aj to je jeden zo záverov konferencie TechSummit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. júna (WBN/PR) -„Technológie mali ľuďom uľahčiť život, aby získali viac času na seba a na svojich blízkych. Zatiaľ to však vyzerá tak, že nám ho skôr berú a obmedzujú našu slobodu. Z diskusií na TechSummite vyplýva, že zatiaľ nemáme jasnú víziu ako chceme žiť. Pre budúcnosť bude kľúčové stanoviť si ju a spoločne o nej komunikovať a spolupracovať na jej napĺňaní,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá TechSummit organizovala.Na konferencii viackrát zaznelo, že Slovensko je v oblasti inovácií skôr tzv. nasledovačom a nie lídrom. Ako dôvod sa ukazuje práve chýbajúca dlhodobá vízia, s ktorou by sa spoločnosť stotožnila. Už dnes vidieť, že krajiny ako napríklad Estónsko, ktoré si ju stanovili a napĺňajú ju, napredujú výrazne rýchlejšie a sú v oblasti digitalizácie, vzdelávania či podpory priemyslu a regiónov príkladom pre ostatných.TechSummit sa venoval šiestim oblastiam - Umelá inteligencia, 4. Priemyselná revolúcia, Smart city, Cyber security, Start-upy a Smart hospital.„Viacerí ľudia majú predstavu, žeje niečo ako elektronická bytosť. Takéto niečo však ešte neexistuje a stále je v nedohľadne. Dnes je to predovšetkým počítačový program, ktorý zabezpečuje strojové učenie, lepšiu štatistiku, hľadanie korelácii, automatizáciu procesov a presnosť vo výrobe. Technológia, ktorá funguje len so správnym zadaním od človeka. Preto potrebujeme kvalitných ľudí, ktorí dokážu s touto novou technológiou vytvárať kvalitný produkt. Kľúčové preto teraz je, investovať do umelej inteligencie ako aj do vzdelávania o nej,“ zhrnul diskusiu na TechSummite František Duchoň, riaditeľ Národného centra robotiky.V častisa hovorilo najmä o vzdelávaní. Zamestnania, ktoré sú dnes dominantné sme ešte pred desiatimi rokmi nepoznali a je veľmi pravdepodobné, že takéto rýchle tempo zmien bude pokračovať aj naďalej. Preto vzniká otázka ako dnes vzdelávať študentov a pripravovať ich na niečo, čo zatiaľ nepoznáme. Je zjavné, že nemá zmysel učiť informácie, dôležitejšia bude flexibilita, schopnosť vedieť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám, selektovať informácie a rozhodovať sa.V sekciisa potvrdilo, že najpálčivejším problémom miest je v súčasnosti doprava. Diskutujúci sa zhodli na tom, že pomôžu len také riešenia, ktoré znížia počet áut na cestách a ešte aj v prípade automobilovej dopravy sa bude znižovať ľudský faktor používaním autonómnych vozidiel.Hovorilo sa o hromadnej doprave, aplikáciách, zdieľaných službách typu Uber až po Hyperloop. Účastníci sa zhodli na tom, že doprava prejde obrovskými zmenami, budú existovať služby, ktoré za nás vyriešia kompletný presun z bodu A do bodu B, teda nám inteligentne nakombinujú rôzne typy dopravných prostriedkov a ešte nás aj zbavia akejkoľvek povinnosti tak, aby sme si počas cestovania mohli vybaviť povedzme online návštevu lekára či prednášku v škole.Všetky tieto zmeny budú nevyhnutné, ak si chceme zachovať súčasný spôsob života v mestách. Otázkou je, či chceme žiť takto a či sa náš dennodenný život nezmení natoľko, že doprava už pre nás nebude taká dôležitá.„V diskusii o budúcnostipanovala zhoda, že medzi najdôležitejšie prvky úspešného zabezpečenia patrí silná kooperácia a výmena informácií - medzi krajinami, aj medzi sektormi. Avšak v tom, aké efektívne vedia byť v tejto úlohe štáty, sa diskutujúci nezhodli. Ďalším dôležitým prvkom ochrany je rýchla a odborná reakcia na vzniknuté incidenty. Podľa toho, čo odznelo na TechSummite sa v budúcnosti budeme rozprávať najmä o tom, ako v procese ochrany využívať umelú inteligenciu,“ zhodnotil Tomáš Zaťko, generálny riaditeľ spoločnosti Citadelo.Po vlneprichádza ďalšia logická vlna tzv. ekosystémov. Mnohé modely fiiriem sú neefektívne, start-upy sa nedokážu rozbehnúť a zanikajú skôr ako vyvinú vlastný produkt.Ako reakcia na to vznikajú ekosystémy, ktoré im pomáhajú vyriešiť širokú škálu problémov. Ide o sieť ľudí, firiem, projektov a investorov, ktorí sú si navzájom prospešní. V každej krajine funguje ten ekosystém inak a má vlastné pravidlá, ale dnes je zrejmé, že bez nich by prežilo oveľa menej spoločností.Súčasťou TechSummitu bol aj tzv. start-up pitch, na ktorého organizácii sa spolupodieľalo štúdio Launcher. Zúčastnilo sa ho 8 slovenských a 4 zahraničné firmy. Zástupcov investorov najviac oslovili dvaja slovenskí zástupcovia – ako najlepší nápad vybrali ECO Heart a za firmu s najväčším potenciálom na financovanie označili Kontentino.„Témaje u nás a v celej strednej Európe ešte len v začiatkoch a aj my sa jej v blízkej budúcnosti budeme venovať na viacerých podujatiach. Na Slovensku už bolo realizovaných niekoľko dobrých čiastkových riešení, ktoré môžeme používať ako príklad, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie začať inteligentnými investičnými rozhodnutiami a oveľa viac pozornosti sústrediť na rozhodovací proces v tejto fáze. Na to je potrebné vytvoriť širšie povedomie o tom, čo vlastne inteligentné nemocnice sú a ako sa tvoria, inšpirovať sa v zahraničí a následne meniť prístup,“ povedal Ján Králik, expert na zdravotníctvo a moderátor časti Smart hospital na TechSummite.„Ako kľúčové sa v súčasnosti ukazuje vzdelávanie. Nech sme sa na konferencii bavili o čomkoľvek – start-upy, inteligentné mestá, umelá inteligencia či kybernetická bezpečnosť – vždy bolo jedným zo záverov, že potrebujeme vzdelanú spoločnosť, aby sa s novými problémami vysporiadala. Spoločnosť, ktorá bude vedieť s informáciami pracovať a správne ich vyhodnocovať, aby technológie slúžili v jej prospech a nie naopak,“ zhrnul Davy Čajko.Súčasťou podujatia bola aj výročná tlačová konferencia spoločnosti Bosch. „Slovensko je pre Bosch aj naďalej dôležitým trhom. Teší́ ma, že môžeme osláviť̌ 25. výročie návratu Bosch na Slovensko ako dobre zavedená́ spoločnosť̌ so sľubnými vyhliadkami do budúcnosti. S ohľadom na investičné́ projekty v automobilovom odvetví a nové služby založené́ na internete vecí očakávame nárast dopytu po našich produktoch a službách,“ uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike.TechSummit je najväčšia inovatívno-technologická konferencia na Slovensku a minulý týždeň sa konal v Bratislave už jej tretí ročník. Každoročne prináša do Bratislavy svetovú špičku v tejto oblasti. Okrem prednášok a panelových diskusií na nej tento rok aj prebehlo približne 150 bilaterálnych biznis stretnutí. Ďalší TechSummit sa uskutoční opäť v júni 2019.Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom, rečníkom a hlavným partnerom, ktorými sú Hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mastercard, Volskwagen Slovakia, T-Systems, Danfoss, Železničná spoločnosť Slovensko, HP, Resco, M computers, Bosch, Healthspacee, Veľvyslanectvo Veľkej Británie, Bratislava Tourist Board, denník Sme a časopis PC Revue.